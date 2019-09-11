Не треба вигадувати: відомий журналіст розповів, як повернути Донбас

Скрипін розповів, як повернути Донбас (Колаж РБК-Україна)

Журналіст розповів про цікавий випадок у Краматорську

Відомий журналіст Роман Скрипін висловив свою думку про те, як можна повернути Донбас і його жителів назад в Україну. Він вважає, що не варто "штучно шити білими нитками", а для переконання – з українцями за лінією розмежування на Донбасі потрібно просто розмовляти. Таку точку зору він висловив у інтерв'ю для видання "Факти".

Скрипін розповів про випадок, якої стався з його командою під час поїздки в Краматорськ. До журналістів підійшов "абсолютно ватний тип" і вони з ним поспілкувалися.

"У нашої команди є така традиція. Ми мінімум раз на рік обов'язково їздимо в Маріуполь. Якщо виходить, ще в Краматорськ і Слов'янськ. Просто для спілкування з людьми. У Краматорську до нас в 2014 році прийшов абсолютно ватний тип. Ми з ним поговорили. Через рік побачилися. Він змінив свою точку зору, став по-іншому розмовляти. У нас відсутній суспільний діалог всередині країни. Але, якщо ви хочете отримати результат, потрібно, вибачте, не пропаганду включати — "ці погані, а ці гарні", не нав'язувати щось, а вести діалог. Народ потрібно вміти переконувати. Ще раз повторю, що у людей однакові цінності", - вважає Скрипін.

Він додав, що мешканці України, коли потрапляють за кордон, між собою спілкуються українською мовою, щоб росіяни не розуміли.

"Не треба придумувати щось, штучно зшиваючи країну білими нитками. Вона і так єдина. Просто потрібно спілкуватися. У нас же практично немає внутрішнього туризму. Ось я спостерігаю за людськими трансформаціями. В останні п'ять років, коли наші російськомовні люди потрапляють за кордон, вони починають говорити українською між собою. В тому ж Єгипті, у тій же Туреччині. Питаю їх: "А навіщо?". "Вони ж нас не зрозуміють. А ми знаємо, про що вони говорять". Це смішна ситуація, з одного боку. З іншого, дуже показова", - пояснив журналіст.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що бойовик "ДНР" розчарувався в ідеалах і переїхав жити під Київ.

А також розповідали про те, що Роман Скрипін присоромив українських коментаторів.