UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Придется петь колыбельную: украинские полярники разбудили мощного зверя

Автор: Анна Шиканова

Полярники с украинской станции "Академик Вернадский" в Антарктиде рассказали о пробуждении гигантского кита в океане. Животное они потревожили сами и теперь подумывают спеть ему колыбельную, чтобы он снова заснул.

Фото громадного кита и своими впечатлениями поделился системный администратор связи из украинской экспедиции Евгений Прокопчук на своей странице в Facebook.

Полярник признался, что ранее встретить кита для участников экспедиции считалось огромной удачей, а теперь гиганты стали попадаться очень часто.

"Всю зимовку встретить кита было для нас большой удачей, а теперь эти прекрасные великаны у нас буквально за "каждым углом". Выходишь в океан по делам и ненароком будишь кита, который мирно спит", - поделился своими эмоциями Евгений Прокопчук.

Он добавил, что киты не сильно рады тому, что их разбудили и разместил в социальной сети фотографии и видео, от которых сами полярники были в восторге.

Фото: facebook.com/Евгений Прокопчук

В комментариях пользователи пошутили, что теперь полярникам придется китам спеть колыбельную, чтобы снова их усыпить. На что Прокопчук ответил, что для этого кита сначала придется догнать.

Украинские полярники показали захватывающее видео с жителем океана

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Антарктиде произошел откол гигантского айсберга и в сеть попало мощное видео.

А также мы рассказывали о том, что украинские полярники показали невероятную аномалию в Антарктиде.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины АнтарктидаАкадемик Вернадский
Читайте также
Украинские полярники показали фото из Антарктиды, которые запомнились навсегда
ЧП в Антарктиде: украинские полярники говорят, такого еще не было (фото)
Прогноз погоды