Доведеться співати колискову: українські полярники розбудили могутнього звіра

Полярник зізнався, що раніше зустріти кита для учасників експедиції вважалося величезною удачею, а тепер гіганти стали потрапляти дуже часто.

"Всю зимівлю зустріти кита було для нас великою удачею, а тепер ці прекрасні велетні у нас буквально за "кожним кутом". Виходиш в океан у справах і ненароком будиш кита, який мирно спить", - поділився своїми емоціями Євген Прокопчук.

Він додав, що кити не дуже раді тому, що їх розбудили й розмістив в соціальній мережі фотографії та відео, від яких самі полярники були в захваті.

Фото: facebook.com/Євгеній Прокопчук

У коментарях користувачі пожартували, що тепер полярникам доведеться китам заспівати колискову, щоб знову їх приспати. На що Прокопчук відповів, що для цього кита спочатку доведеться наздогнати.

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