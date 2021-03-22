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Доведеться співати колискову: українські полярники розбудили могутнього звіра

Автор: Анна Шиканова

Полярники з української станції "Академік Вернадський" в Антарктиді розповіли про пробудження гігантського кита в океані. Тварину вони потривожили самі й тепер подумують заспівати йому колискову, щоб він знову заснув.

Фото величезного кита і своїми враженнями поділився системний адміністратор зв'язку з української експедиції Євген Прокопчук на своїй сторінці в Facebook.

Полярник зізнався, що раніше зустріти кита для учасників експедиції вважалося величезною удачею, а тепер гіганти стали потрапляти дуже часто.

"Всю зимівлю зустріти кита було для нас великою удачею, а тепер ці прекрасні велетні у нас буквально за "кожним кутом". Виходиш в океан у справах і ненароком будиш кита, який мирно спить", - поділився своїми емоціями Євген Прокопчук.

Він додав, що кити не дуже раді тому, що їх розбудили й розмістив в соціальній мережі фотографії та відео, від яких самі полярники були в захваті.

Фото: facebook.com/Євгеній Прокопчук

У коментарях користувачі пожартували, що тепер полярникам доведеться китам заспівати колискову, щоб знову їх приспати. На що Прокопчук відповів, що для цього кита спочатку доведеться наздогнати.

Українські полярники показали захоплююче відео з мешканцем океану

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що в Антарктиді стався відкол гігантського айсберга і в мережу потрапило потужне відео.

А також ми розповідали про те, що українські полярники показали неймовірну аномалію в Антарктиді.

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Новини України АнтарктидаАкадемик Вернадский
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