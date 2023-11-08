Придбати квитки на УЗ до Польщі відтепер стане простіше: що змінилося

Відтепер квитки на поїзд Київ - Варшава можна буде придбати в застосунку Укрзалізниці тільки із Дія.Підписом. Таку опцію ввели, щоб боротися із перекупниками

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова у Telegram .

Що змінилося для пасажирів

"УЗ продовжує системну боротьбу з перекупами квитків, щоб українці не переплачували кошти та не шукали альтернативних варіантів для поїздок. Тепер придбати квиток на найпопулярніший потяг Київ - Варшава в застосунку Укрзалізниці можна тільки з Дія.Підписом", - заявляє чиновник.

Верифікація акаунту через Дію підтвердить, що покупець - реальна людина.

"Тож якщо з акаунту масово купуватимуть та повертатимуть квитки - після перевірки його заблокують. А людина більше не зможе купити квиток онлайн, навіть якщо видалить застосунок і спробує пройти верифікацію через інший пристрій", - пише Федоров.

Відповідно, купувати квитки зможуть тільки реальні користувачі. Зручно й без зайвого поспіху.

"Також останнім часом для повернення міжнародних квитків треба було їхати на вокзал, стояти в черзі, писати заяву та чекати на повернення коштів до пів року. Завдяки Дія.Підпису це в минулому. Все робитимете в застосунку УЗ за кілька секунд", - додав міністр.

Як верифікувати акаунт з Дія.Підписом під час купівлі квитка

Для цього дотримуйтесь наступної інструкції:

у застосунку Укрзалізниці виберіть потяг №67/68 Київ - Варшава

підтвердьте особу з Дія.Підписом

виберіть вагон і місце

введіть дані про пасажира. Якщо купуєте квиток для себе - достатньо натиснути на кнопку з вашими даними після верифікації, яка розташована вище полів. Якщо для родича - власноруч заповніть його ім’я та прізвище

оплачуєте квиток зручним способом

Важливо, що верифікація акаунту через Дія.Підпис буде доступною після оновлення застосунку.

Як верифікувати акаунт із Дія. Підпис (скриншот)

Які оновлення чекають на Укрзалізницю

Раніше ми повідомляли, що впродовж двох років Укрзалізниця отримає 44 нові вагони вітчизняного виробництва. Серед них будуть 20 купейних вагонів, 12 вагонів СВ, 9 плацкартних вагонів та 3 вагони, призначені для перевезення пасажирів з інвалідністю.

Також зазначимо, що велику програму оновлення пасажирського парку УЗ розпочала 2021 року, купивши 100 нових вагонів вітчизняного виробництва.

Додамо, що нещодавно українці зареєстрували петицію із вимогою, щоб УЗ ввела чоловічі вагони, оскільки жіночі успішно тестують ще з літа. Втім така ініціатива набрала зовсім мало підписів. А УЗ поки не коментувала, чи готова запроваджувати вагони для чоловіків.