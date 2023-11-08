Купить билеты на УЗ в Польшу теперь станет проще: что изменилось

Теперь билеты на поезд Киев - Варшава можно будет приобрести в приложении Укрзализныци только из "Дія.Підписом". Такую опцию ввели, чтобы бороться с перекупщиками.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова в Telegram .

Что изменилось для пассажиров

"УЗ продолжает системную борьбу с перекупами билетов, чтобы украинцы не переплачивали средства и не искали альтернативных вариантов для поездок. Теперь приобрести билет на самый популярный поезд Киев - Варшава в приложении Укрзализныци можно только с "Дія. Підписом", - заявляет чиновник.

Верификация аккаунта через "ДІю" подтвердит, что покупатель - реальный человек.

"Итак, если с аккаунта будут массово покупать и возвращать билеты - после проверки его заблокируют. А человек больше не сможет купить билет онлайн, даже если удалит приложение и попытается пройти верификацию через другое устройство", - пишет Федоров.

Соответственно покупать билеты смогут только реальные пользователи. Удобно и без лишней спешки.

"Также в последнее время для возвращения международных билетов нужно было ехать на вокзал, стоять в очереди, писать заявление и ждать возврата средств до полугода. Благодаря "Дії.Підпису" это в прошлом. Все будете делать в приложении УЗ через несколько секунд", - добавил министр.

Как верифицировать аккаунт с "Дією.Підписом" при покупке билета

Для этого следуйте инструкциям:

в приложении Укрзализныци выберите поезд №67/68 Киев - Варшава

подтвердите лицо с "Дія.Підпис"

выберите вагон и место

введите данные о пассажире. Если покупаете билет для себя - достаточно нажать на кнопку с вашими данными после верификации, которая расположена выше полей. Если для родственника - собственноручно заполните его имя и фамилию

оплачиваете билет удобным способом

Важно, что верификация аккаунта через "Дія.Підпис" будет доступна после обновления приложения.

Как верифицировать аккаунт с "Дія. Підпис" (скриншот)

Какие обновления ждут Укрзализныцю

Ранее мы сообщали, что в течение двух лет Укрзализниця получит 44 новых вагона отечественного производства. Среди них будут 20 купейных вагонов, 12 вагонов СВ, 9 плацкартных вагонов и 3 вагона, предназначенных для перевозки пассажиров с инвалидностью.

Также отметим, что большую программу обновления пассажирского парка УЗ начала в 2021 году, купив 100 новых вагонов отечественного производства.

Также добавим, что недавно украинцы зарегистрировали петицию с требованием, чтобы УЗ ввела мужские вагоны, поскольку женские успешно тестируют еще с лета. Однако, такая инициатива набрала совсем мало подписей. А УЗ пока не комментировала, готова ли вводить вагоны для мужчин.