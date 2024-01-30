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Придбати будинок в Італії за 1 євро: це жарт чи реальність?

Придбати будинок в Італії за 1 євро: це жарт чи реальність? (фото: Getty images)
Автор: Юлія Любченко

В Італії нині живе багато українців, яких змусила поїхати війна, і певно, хтось вже замислюється про те, щоб придбати будинок, але наскільки це реально, тим паче, за 1 євро.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram блогерки Ольги Резнікової, яка ділиться у своєму блозі досвідом життя в різних країнах.

Придбати будинок в Італії за 1 євро: це жарт чи реальність?

Насправді - це не міф, оскільки для деяких італійських міст існують сайти. Для початку треба зайти на сайт муніципалітету Сицилії - у них є окремий розділ про будинки за 1 євро, а також вони мають список об’єктів та фото зовнішнього вигляду. Або ж на сайті Case one euro.

За бажанням можна завантажити детальну інформацію про будинок, розташування або ділянку і побачити всі деталі про умови купівлі такого будинку. 

Чи можна в Італії придбати будинок за 1 євро (фото: Getty images)

Насправді таких будинків досить багато, оскільки ця ініціатива є частиною схеми відродження сицилійських малозаселених територій, які потерпають від занепаду та депопуляції. 

Будинки часто потребують значного ремонту і від покупців вимагається взяти на себе зобов’язання відремонтувати їх протягом певного часу. Це, звичайно, можу бути дуже затратно. 

Чи можна в Італії придбати будинок за 1 євро (фото: Getty images)

Схеми будинків за 1 євро супроводжуються певними умовами. Часто це гарантія застави або кілька тисяч євро для того, щоб гарантувати зобов’язання відремонтувати нерухомість, яку ви хочете привласнити. 

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Італіядім