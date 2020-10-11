Причины, которые позволяют гриппу и вирусам захватить наш организм: вы будете удивлены

Медики утверждают, что восприимчивость к сезонным простудам и гриппу может быть связана не только с физическим состоянием и пониженным иммунитетом, но и с психологическим состоянием человека. Люди, которые склонны к одиночеству и затяжным депрессиям, чаще простужаются и дольше выздоравливают, считают ученые.

Специалисты назвали самые главные факторы, которые влияют на ослабление иммунитета и склонность к сезонным заболеваниям, пишет Yahoo! Style.

Одиночество

Такое состояние вызывает хронический стресс и разрушает иммунную систему. Одиночество влияет на организм на генетическом уровне и подавляет гены, которые производят антитела и вырабатывают иммунитет. Социальные контакты очень важны для жизни любого человека, не стоит их полностью ограничивать.

Низкий уровень витамина D

Витамин D влияет на многие процессы в организме человека и защищает его от нескольких видов рака, от простуды, гриппа и даже коронавируса. Низкий уровень этого витамина считают основным при "повышенной восприимчивости к простудам". Ежедневная доза витамина D должна составлять 600 МЕ, а после 70 лет – 800 МЕ.

Грязные руки

Мытье рук является профилактическим средством против многих вирусов и инфекций. Важно соблюдать правила гигиены всегда и мыть руки правильно – с мылом и не менее 15-20 секунд. Также важно использовать дезинфицирующие средства в общественных местах и регулярно протирать руки салфетками, особенно в супермаркетах и после транспорта.

Хроническое недосыпание

Сон необходим человеку, так как в это время организм проводит процесс восстановления. Если сна недостаточно, то это может сильно сказаться на восприимчивости к болезням, а также на их течение и процесс выздоровления. Постарайтесь спать не менее 7-8 часов в сутки.

Низкая физическая активность

Сидячий образ жизни, малоподвижность, отсутствие физических упражнений – это все приводит к тому, что организм становится инертным и с вирусами бороться он не хочет. Любая инфекция будет дольше трепать тот организм, который не имеет закалки физическими упражнениями.

Общественный транспорт

Увы, постоянное передвижение в общественном транспорте значительно увеличивает риск подхватить острую респираторную инфекцию. Любые скопления народа в замкнутых пространствах приводят к тому, что люди начинают обмениваться своими микробами.

Большое количество сахара

Переизбыток сахара в организме приводит к различным воспалениям, которые снижают иммунитет. Мужчинам нельзя есть более 36 граммов сахара в сутки (около 9 чайных ложек), женщинам – не более 24 грамм (6 чайных ложек). Стоит учитывать, что сахар содержится также в большинстве продуктов, которые мы употребляем ежедневно.

Частый прием антибиотиков

Антибиотики действуют лишь инфекции, которые вызваны бактериями. Против вирусов и гриппа антибиотики принимать нельзя. Если вы часто принимаете антибиотики, то организм начинает к ним привыкать, а соответственно – перестает реагировать на инфекции, что вызывает затяжное и долгое лечение.

Недостаток воды

С возрастом обезвоживание организма наступает легко и это может подавлять иммунную систему. Дегидратация ограничивает секрецию антимикробных белков в слюне. Медики советуют выпивать в день не менее 4-6 стаканов воды.

Курение

Пагубная привычка делает человека более уязвимым к сезонным вирусам и инфекциям. Токсины в сигаретном дыме атакуют Т-клетки, которые обеспечивают первую линию защиты от вирусов.

Напомним, ранее мы писали о том, что врачи опровергли популярные мифы о здоровье человека.

А также рассказывали о том, что медики назвали средства от простуды, которые могут навредить здоровью человека.