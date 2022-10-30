Причини, чому від вас тікають після першого ж побачення

Сьогоднішні знайомства найчастіше відбуваються в інтернеті, тож до фази першого побачення ви мало що знаєте одне про одного. Запах, міміка, манери - це все відкривається вашому потенційному партнерові саме при зустрічі.
Як не зіпсувати все, ще не почавши, розповіли психологи, експерти зі стосунків.
Не треба так справляти враження. Ваш співрозмовник, а ще всі інші у радіусі 100 метрів, точно вас будуть згадувати… незлим, тихим словом.
Не варто як критикувати, так тим більше, нахвалювати екскоханого. Це одразу відлякає потенційного партнера.
Звісно, ви захочете скрізь і всюди вставити свої п’ять копійок. Але такими діями ви покажете лише нетактовність і неповагу.
Так, ви втомилися на роботі, застрягли в душі, затори і все таке. Але це не той випадок, коли треба демонструвати свою непунктуальність.
Намагаючись показати, що ви велике цабе, ви продемонструєте неповагу тільки до себе.
В трєніках можна вийти в аптеку на першому поверсі, коли вам дуже недобре. У всіх інших випадках дотримуйтесь дрес-коду.
Третій - зайвий на побаченнях, у стосунках та всюди, де двом добре.
Ні, алкоголь не допоможе розслабитися і зблизитися. А от репутацію випивохи ви заробите миттєво.
Раніше ми писали про фатальні помилки в стосунках, через які від вас одразу втікають.
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