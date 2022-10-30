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Причини, чому від вас тікають після першого ж побачення

Фото: Як не зіпсувати перше побачення (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Сьогоднішні знайомства найчастіше відбуваються в інтернеті, тож до фази першого побачення ви мало що знаєте одне про одного. Запах, міміка, манери - це все відкривається вашому потенційному партнерові саме при зустрічі.

Як не зіпсувати все, ще не почавши, розповіли психологи, експерти зі стосунків.

  • Не виливайте на себе півфлакона парфумів

Не треба так справляти враження. Ваш співрозмовник, а ще всі інші у радіусі 100 метрів, точно вас будуть згадувати… незлим, тихим словом.

  • Не починайте одразу заводити розмови про колишніх

Не варто як критикувати, так тим більше, нахвалювати екскоханого. Це одразу відлякає потенційного партнера.

  • Не перебивайте

Звісно, ви захочете скрізь і всюди вставити свої п’ять копійок. Але такими діями ви покажете лише нетактовність і неповагу.

  • Не запізнюйтесь, а якщо так сталося – попередьте

Так, ви втомилися на роботі, застрягли в душі, затори і все таке. Але це не той випадок, коли треба демонструвати свою непунктуальність.

  • Не говоріть зверхньо з персоналом кафе/клубу/ресторану

Намагаючись показати, що ви велике цабе, ви продемонструєте неповагу тільки до себе.

  • Не приходьте в тих же трєніках, в яких сидите вдома на удальонці

В трєніках можна вийти в аптеку на першому поверсі, коли вам дуже недобре. У всіх інших випадках дотримуйтесь дрес-коду.

  • Не беріть з собою друга чи подругу

Третій - зайвий на побаченнях, у стосунках та всюди, де двом добре.

  • Не напивайтеся

Ні, алкоголь не допоможе розслабитися і зблизитися. А от репутацію випивохи ви заробите миттєво.

Раніше ми писали про фатальні помилки в стосунках, через які від вас одразу втікають.

Також дізнайтеся про тривожні дзвіночки, через які ваші стосунки приречені на нещасливий кінець.

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