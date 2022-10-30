Причини, чому від вас тікають після першого ж побачення

Не виливайте на себе півфлакона парфумів

Не треба так справляти враження. Ваш співрозмовник, а ще всі інші у радіусі 100 метрів, точно вас будуть згадувати… незлим, тихим словом.

Не починайте одразу заводити розмови про колишніх

Не варто як критикувати, так тим більше, нахвалювати екскоханого. Це одразу відлякає потенційного партнера.

Не перебивайте

Звісно, ви захочете скрізь і всюди вставити свої п’ять копійок. Але такими діями ви покажете лише нетактовність і неповагу.

Не запізнюйтесь, а якщо так сталося – попередьте

Так, ви втомилися на роботі, застрягли в душі, затори і все таке. Але це не той випадок, коли треба демонструвати свою непунктуальність.

Не говоріть зверхньо з персоналом кафе/клубу/ресторану

Намагаючись показати, що ви велике цабе, ви продемонструєте неповагу тільки до себе.

Не приходьте в тих же трєніках, в яких сидите вдома на удальонці

В трєніках можна вийти в аптеку на першому поверсі, коли вам дуже недобре. У всіх інших випадках дотримуйтесь дрес-коду.

Не беріть з собою друга чи подругу

Третій - зайвий на побаченнях, у стосунках та всюди, де двом добре.

Не напивайтеся

Ні, алкоголь не допоможе розслабитися і зблизитися. А от репутацію випивохи ви заробите миттєво.