Причины, почему от вас убегают после первого же свидания

Сегодняшние знакомства чаще всего происходят в интернете, так что до фазы первого свидания вы мало что знаете друг о друге. Запах, мимика, манеры – это все открывается вашему потенциальному партнеру именно при встрече.
Как не испортить все, еще не начав, рассказали психологи, эксперты по отношениям.
Не надо так производить впечатление. Ваш собеседник, а еще все остальные в радиусе 100 метров, точно вас будут вспоминать… незлым, тихим словом.
Не стоит как критиковать, так тем более, нахваливать эксов. Это сразу отпугивает потенциального партнера.
Конечно, вы захотите везде и всюду вставить свои пять копеек. Но такими действиями вы покажете лишь бестактность и неуважение.
Да, вы устали на работе, застряли в душе, пробках и все такое. Но это не тот случай, когда нужно демонстрировать свою непунктуальность.
Пытаясь показать, что вы большая шишка, вы продемонстрируете неуважение только к себе.
В трениках можно выйти в аптеку на первом этаже, когда вам очень нехорошо. Во всех остальных случаях соблюдайте дресс-код.
Третий – лишний на свидании, в отношениях и повсюду, где двоим хорошо.
Нет, алкоголь не поможет расслабиться и сблизиться. А вот репутацию пьяницы вы заработаете мгновенно.
Раньше мы писали о фатальных ошибках в отношениях, из-за которых от вас сразу убегают.
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