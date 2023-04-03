Причина не тільки в раціоні. Дієтолог пояснила, чому росте жир на животі і як його позбутись

Чому росте жир на животі

"Є причини, з яких росте жир на животі, і утворює у своїх володарів ніби "рятівне коло" навколо живота. Наприклад вживання великої кількості рафінованих вуглеводів та смаженої їжі в комбінації з малорухливим способом життя", - каже експерт.

Також Павлюк стверджує, що стрес також є причиною жиру на животі. Під дією стресу виробляється гормон кортизол, який впливає на збільшення вісцерального жиру. Ось чому такий живіт у жінок часто називають "кортизоловим".



"Це ще і психосоматика - під час стресу жир на животі виступає як рятівне коло, що створює навколо його володарки "подушку безпеки", будь-то небажаний контакт або дискомфорт від будь-якої необхідної дії", - пояснює дієтолог.

Ще одна причина жиру на животі - недосипання. Організм теж сприймає його як стрес. Вночі виробляється гормон соматотропін, він сприяє зниженню ваги - пришвидшує спалювання жиру і запобігає його відкладенню. Якщо сну недостатньо, то й кількість цього гормону також зменшується.

Як позбутись жиру на животі

"Відразу хочу сказати, що схуднути тільки в ділянці талії неможливо, знижувати вагу треба планомірно, замінюючи жирову тканину на м’язову", - пояснює Павлюк.

Заходи зі зменшення ваги і об‘єму живота: