Я тоже причастен: Мухарский рассказал про обыск в квартире и обратился к украинцам (видео)

Украинский писатель и музыкант Антин Мухаский рассказал про обыски в своей квартире на Подоле в Киеве. Артист отметил, что 13 декабря в полшестого утра в помещение ворвались люди в бронежилетах и в масках, которые выломали двери и забрали у него и его гостей мобильные телефоны и компьютерную технику.

Об этом известный шоумен рассказал на странице в Facebook.

Музыкант подчеркнул, что силовики не предъявили никаких документов, решения суда или постановления прокуратуры.

"Сейчас мои юристы и представители проводят расследование этого вопиющего случая, когда в стране начинается настоящее беззаконие, и в любую квартиру, и даже к вам, кто смотрит это видео, могут ворваться представители так называемых силовых структур", - заявил Мухарский.

Также он провел параллели с делом об убийстве Павла Шеремета и вчерашним брифингом и пресс-конференцией президента, министра МВД и генпрокурора, "которые предъявили обвинения людям из добровольческих движений, ветеранам АТО".

"Я тоже в определенной степени причастен к этому движению, даже награжден государственными отличиями, и тоже принимал активное участие в событиях на Востоке в качестве артиста, волонетра, и человека, который всячески поддерживает сопротивление, в том числе и вооруженное, против российской агрессии, которая до сих пор продолжается против Укрины", - сказал Мухарский.

Артист пообещал информировать о дальнейшем развитии ситуации в сети.

"Вместе прорвемся, и такие времена переживали!" - сказал он.

Видео: Антин Мухарский рассказал про обыск в своей квартире