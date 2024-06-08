Прибрати старі плями: як чистити диван з різного матеріалу

Чи треба чистити диван

Як і інші предмети інтер'єру та частини оселі, диван час від часу потрібно ретельно очищувати - це необхідно не лише для його краси, а й також для того, щоб зменшити кількість бруду, лупи, шерсті домашніх тварин і мікробів у вашому просторі.

Щоб отримати максимальну користь від чищення дивана, потрібно зробити кілька підготовчих кроків.

Якщо диван має знімні чохли для подушок, їх можна зняти їх і покласти прямо в пральну машину - за умови, що на етикетці вказано, що це можна робити.

Потім ретельно пропилососьте диван, в тому числі поміж, під або навколо незнімних подушок, щоб видалити сміття, шерсть домашніх тварин і пил.

Як чистити диван

Для початку перевірте етикетку дивану (якщо вона є) - коди на ній вказують, яку техніку очищення краще обрати.

Наприклад, для очищення деяких диванів не можна використовувати воду, в той час, як інші можна чистити навіть з якими хімічними засобами.

Як чистити диван (фото: Freepik)

Перевірте свою техніку чищення на невеликій, прихованій ділянці дивана. Не продовжуйте чистку, якщо вода або засіб залишають сліди або якщо оброблена ділянка світліша або значно темніша, або якщо тканина зморщується.

Як почистити диван з тканинною оббивкою

Диван з такого матеріалу можна легко почистити з домашнім засобом з харчової соди. Для такого методу рекомендують наступне:

після того, як диван пропилососили, нанесіть харчову соду і залиште її від 20 хвилин до години;

приготуйте засіб для очищення - для цього радять змішати 1 ч. л. засобу для миття посуду, 1 ст. л. білого оцту та 1 склянку теплої води в маленькій пляшечці з розпилювачем, додати 1 ст. л. харчової соди;

збризніть ганчірку розчином і протріть весь диван або окремі місця;

дочекайтеся висихання тканини.

Як почистити шкіряний диван

Переваги такого матеріалу в тому, що, якщо ви пролили сік або чай на диван, його можна легко прибрати ганчіркою. Втім, старі плями потребують додаткових засобів. Чистити диван зі шкіри рекомендують таким чином:

обробіть плями, змочивши м'яку білу тканину водою і протерши поверхню від центру плями;

протріть весь диван чистою сухою ганчіркою з мікрофібри;

створіть розчин для чищення, змішавши в невеликому відрі рівні частини води та білого оцту;

занурте ганчірку з мікрофібри в мийний розчин так, щоб вона була вологою, але не мокрою;

протріть диван, регулярно промиваючи ганчірку;

висушіть поверхню чистою серветкою з мікрофібри.

Як почистити диван з мікрофібри

Для очищення диванів з мікрофібри радять використовувати медичний спирт, попередньо протестувавши засіб на невеликій ділянці. Для того, щоб почистити диван з мікрофібри, радять дотримуватися наступних кроків:

умовно розбийте диван на невеликі ділянки;

збризніть ділянку дивана медичним спиртом, а потім потріть білою або світлою губкою;

після висихання почистьте диван сухою щіткою круговими рухами, щоб розпушити тканину.

Як чистити диван з мікрофібри (ілюстрація: Freepik)

Хоча медичний спирт видалить більшість плям, він не зможе усунути плями від води. Якщо диван можна чистити як водою, так і розчинником, виконайте описані вище кроки, використовуючи дистильовану воду.

Як почистити ніжки диванів

Оскільки ніжки більшості диванів зроблені з дерева, чистити їх відносно просто. Можна просто використовувати м'який мийний засіб для посуду, воду і губку, щоб протерти поверхню.

Проте переконайтеся, що ви використовуєте якомога менше води, коли чистите деревину. Якщо ви хочете повернути блиск ніжок дивану, використовуйте поліроль, призначену для обробки деревини.

Якщо ніжки дивана пластикові або поліуретанові, відмовтеся від абразивних засобів, які можуть подряпати матеріал. Замість цього просто розпиліть універсальний очищувач і протріть вологою губкою або ганчіркою.