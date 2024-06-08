Убрать старые пятна: как чистить диван из разного материала

Нужно ли чистить диван

Как и другие предметы интерьера и части дома, диван время от времени нужно тщательно очищать - это необходимо не только для его красоты, но и для того, чтобы уменьшить количество грязи, перхоти, шерсти домашних животных и микробов в вашем пространстве.

Чтобы получить максимальную пользу от чистки дивана, необходимо сделать несколько подготовительных шагов.

Если диван имеет съемные чехлы для подушек, их можно снять и положить прямо в стиральную машину - при условии, что на этикетке указано, что это можно делать.

Затем тщательно пропылесосьте диван, в том числе между, под или вокруг несъемных подушек, чтобы удалить мусор, шерсть домашних животных и пыль.

Как чистить диван

Для начала проверьте этикетку дивана (если она есть) - коды на ней указывают, какую технику очистки лучше выбрать.

Например, для очистки некоторых диванов нельзя использовать воду, в то время как другие можно чистить даже с какими-либо химическими средствами.

Как чистить диван (фото: Freepik)

Проверьте свою технику чистки на небольшом, скрытом участке дивана. Не продолжайте чистку, если вода или средство оставляют следы или если обработанный участок светлее или темнее, или если ткань сморщивается.

Как почистить диван с тканевой обивкой

Диван из такого материала можно легко почистить с домашним средством из пищевой соды. Для такого метода рекомендуют следующее:

после того как диван пропылесосили, нанесите пищевую соду и оставьте ее от 20 минут до часа;

приготовьте средство для очистки - для этого советуют смешать 1 ч. л. средства для мытья посуды, 1 ст. л. белого уксуса и 1 стакан теплой воды в маленькой бутылочке с распылителем, добавить 1 ст. л. пищевой соды;

сбрызните тряпку раствором и протрите весь диван или отдельные места;

дождитесь высыхания ткани.

Как почистить кожаный диван

Преимущества такого материала в том, что если вы пролили сок или чай на диван, его можно легко убрать тряпкой. Впрочем, старые пятна нуждаются в дополнительных средствах. Чистить диван из кожи рекомендуют следующим образом:

обработайте пятна, смочив мягкую белую ткань водой и протерев поверхность от центра пятна;

протрите весь диван чистой сухой тряпкой из микрофибры;

создайте чистящий раствор, смешав в небольшом ведре равные части воды и белого уксуса;

окуните тряпку из микрофибры в моющий раствор так, чтобы она была влажной, но не мокрой;

протрите диван, регулярно промывая тряпку;

высушите поверхность чистой салфеткой из микрофибры.

Как почистить диван из микрофибры

Для очистки диванов из микрофибры советуют использовать медицинский спирт, предварительно протестировав средство на небольшом участке. Для того чтобы почистить диван из микрофибры, советуют придерживаться следующих шагов:

условно разбейте диван на небольшие участки;

сбрызните участок дивана медицинским спиртом, а затем потрите белой или светлой губкой;

после высыхания почистите диван сухой щеткой круговыми движениями, чтобы распушить ткань.

Как чистить диван из микрофибры (иллюстрация: Freepik)

Хотя медицинский спирт удалит большинство пятен, он не сможет устранить пятна от воды. Если можно чистить диван как водой, так и растворителем, выполните описанные выше шаги, используя дистиллированную воду.

Как почистить ножки диванов

Поскольку ножки большинства диванов сделаны из дерева, чистить их относительно просто. Можно просто использовать мягкое моющее средство для посуды, воды и губки, чтобы протереть поверхность.

Однако убедитесь, что вы используете как можно меньше воды при чистке древесины. Если вы хотите вернуть блеск ножкам дивана, используйте полироль, предназначенную для отделки древесины.

Если ножки дивана пластиковые или полиуретановые, откажитесь от абразивных средств, которые могут поцарапать материал. Вместо этого просто распылите универсальный очиститель и протрите влажной губкой или тряпкой.