Приблизили победу Украины своими жизнями: в Шостке в последний путь провели воинов-героев

Отдали свои жизни во время выполнения боевых задач, приближая нашу победу, командир 13-го отдельного мотопехотного батальона 58-я отдельной мотопехотной бригады им. гетмана Ивана Выговского майор Максим Киричук и двое военнослужащих его подразделения: прапорщик Владимир Елешкевич и солдат Андрей Демин.

В Шостке прощались с тремя воинами, которые погибли на востоке страны, отражая навалу российских захватчиков (фото: facebook.com/kommander.nord)

Майор Киричук погиб 22 мая. Он был родом из Харьковской области, защищал страну с 2014 года.

"Прошел Дебальцево, Авдеевку, Славянск... С 2016 года был назначен командиром минометной батареи в одном из батальонов, а в 2017 году занял должность заместителя командира батальона по вооружению. С марта 2021 Максим Киричук командовал 13 омпбр. Был отмечен орденом "Богдана Хмельницкого" III степени.

У защитника, которому навсегда будет 33 года, остались родители, жена и маленький сын", - рассказали в ОК "Север".

В Шостке провели в последний путь военных ВСУ, погибших на войне с российскими оккупантами (фото: facebook.com/kommander.nord)

Прапорщик Владимир Елешкевич погиб 15 мая в возрасте 52 лет. Имел опыт службы в морской пехоте. Контракт с ВСУ подписал в январе 2022 года и пошел защищать родину после полномасштабного вторжения РФ. Ему было 52 года. У офицера остались жена и двое детей.

Воинов похоронили на Аллее Славы в Шостке(фото: facebook.com/kommander.nord)

Солдат Андрей Демин героически погиб 18 мая на 38 году жизни. Воин учился в Черниговском юридическом колледже и работал по специальности. Защищать Украину в рядах ВСУ решил в ноябре 2019 года, подписав контракт с армией.

Церемония прощания с погибшими в бою воинами ВСУ (фото: facebook.com/kommander.nord)

На церемонии прощания с защитниками страны пришли многие десятки - родные, друзья, побратимы из подразделения, жители Шостки, офицеры ОК "Север". Люди становились на колени перед воинами, провожая в последний путь.

В Шостке провели в последний путь погибших на фронте воинов ВСУ (фото: facebook.com/kommander.nord)