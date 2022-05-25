Наблизили перемогу України своїми життями: у Шостці в останню путь провели воїнів-героїв

Віддали свої життя під час виконання бойових завдань, наближаючи нашу перемогу, командир 13-го окремого мотопіхотного батальйону 58-а окремої мотопіхотної бригади ім. гетьмана Івана Виговського майор Максим Киричук і двоє військовослужбовців його підрозділу: прапорщик Володимир Елешкевич та солдат Андрій Дьомін.

У Шостці прощалися з трьома воїнами, які загинули на сході країни, відображаючи навалу російських загарбників (фото: facebook.com/kommander.nord)

Майор Киричук загинув 22 травня. Він був родом з Харківської області, захищав країну з 2014 року.

"Пройшов Дебальцеве, Авдіївку, Слов'янськ... З 2016 року був призначений командиром мінометної батареї в одному з батальйонів, а у 2017 році обійняв посаду заступника командира батальйону з озброєння. З березня 2021 року Максим Киричук командував 13 омпбр. Був відзначений орденом "Богдана Хмельницького" III ступеня.

У захисника, якому завжди буде 33 роки, залишилися батьки, дружина та малий син", - розповіли в ОК "Північ".

У Шостці провели в останню путь військових ЗСУ, які загинули на війні з російськими окупантами (фото: facebook.com/kommander.nord)

Прапорщик Володимир Елешкевич загинув 15 травня у віці 52 років. Мав досвід служби в морській піхоті. Контракт з ЗСУ підписав у січні 2022 року і пішов захищати Батьківщину після повномасштабного вторгнення РФ. Йому було 52 роки. У офіцера залишилися дружина і двоє дітей.

Воїнів поховали на Алеї Слави у Шостці(фото: facebook.com/kommander.nord)

Солдат Андрій Дьомін героїчно загинув 18 травня на 38 році життя. Воїн навчався в Чернігівському юридичному коледжі і працював за фахом. Захищати Україну в лавах ЗСУ вирішив у листопаді 2019 року, підписавши контракт з армією.

Церемонія прощання із загиблими в бою воїнами ЗСУ (фото: facebook.com/kommander.nord)

На церемонії прощання із захисниками країни прийшли багато десятків - рідні, друзі, побратими з підрозділу, жителі Шостки, офіцери ОК "Північ". Люди ставали на коліна перед воїнами, проводжаючи в останню путь.

У Шостці провели в останню путь загиблих на фронті воїнів ЗСУ (фото: facebook.com/kommander.nord)