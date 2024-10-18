Убираете садовый инструмент на зиму? Вот как правильно подготовить его к хранению

При приближении холодов важно правильно подготовить садовый инвентарь к зимнему хранению. Это позволит сберечь инструменты в хорошем состоянии и избежать неприятных сюрпризов весной.

Как хранить ручной инструмент

Перед зимним хранением ручной инструмент нужно тщательно очистить от загрязнений, высушить и смазать.

Деревянные части, такие как рукоятки, рекомендуется обработать водоотталкивающей смесью во избежание порчи. Металлические части, в частности лезвия, следует обработать машинной смазкой, чтобы предотвратить коррозию.

Инструменты следует хранить в сухом помещении, желательно в подвешенном состоянии, чтобы избежать деформации. Важно также не закрывать инвентарь в полиэтилен, поскольку влага может скапливаться, вызывая гниение.

Секаторы и ножницы лучше хранить в раскрытом виде, чтобы пружина не теряла свою форму.

Как хранить поливочные шланги.

Хранение поливочных шлангов также требует внимания. Прежде чем заморозки наступят, нужно тщательно удалить всю воду из шлангов, дать им просохнуть и свернуть в моток, храня горизонтально.

Вешать шланг на крюк не рекомендуется, поскольку это может привести к деформации. Поливочные устройства следует снимать до первых заморозков, ведь даже незначительные морозы могут повредить их.

Перед хранением распылителя нужно продуть и закрыть отверстия полиэтиленом или тканью во избежание попадания влаги.

Газонокосилку нельзя "просто поставить в сарай" на зиму, а нужно правильно к этому подготовить (фото: Freepik.com)

Как хранить электроинструменты и газонокосилки

Газонокосилки и другой электроинструмент требуют особого ухода перед зимним хранением. Прежде всего нужно очистить их от остатков травы и грязи.

Ножи косилок следует снять, промыть, смазать машинным маслом и правильно хранить. Для бензиновых инструментов следует сливать остатки горючего, чтобы предотвратить его старение.

Цепи от бензопил и триммеров следует также очистить и хранить в сухом месте. Основное правило: храните садовый инвентарь в чистоте во избежание негативных последствий.

Как хранить мотоблоки и культиваторы

Мотоблоки и культиваторы нуждаются в особом уходе, поскольку содержат много деталей. Необходимо сливать горючее, изменять масло и очищать фильтры. Поролоновые фильтры можно стирать с моющим средством, а бумажные фильтры желательно заменять новыми.

Дополнительно нужно очистить насадки, смазать их и хранить отдельно, укутав в бумагу. Также важно перед зимой обработать наружные поверхности защитной полиролью для предотвращения коррозии.

Подготовка садового инвентаря к зимнему хранению не является сложным процессом. Выполняя несколько простых действий, вы сможете обеспечить сохранность инструментов в хорошем состоянии до весны.

Соблюдайте основные правила: очищайте инвентарь, храните его в сухих местах и избегайте использования полиэтилена для упаковки. Это поможет вам избежать лишних проблем во время начала нового дачного сезона.