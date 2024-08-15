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Прибираємо зайве. Як видалити непотрібні додатки з рядка меню на комп'ютерах Apple

Четвер 15 серпня 2024 18:45
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Прибираємо зайве. Як видалити непотрібні додатки з рядка меню на комп'ютерах Apple Як зробити рядок меню на MacBook чистим та акуратним (фото: Pixabay)
Автор: Павло Колеснік

Як і рядок стану на вашому iPhone, рядок меню на вашому Mac, ймовірно, згодом захаращується. Коли в такому меню два десятки значків, важко щось знайти. Якщо ви не використовуєте більшість своїх додатків у цьому рядку, можливо, настав час навести порядок.

Про те, як видалити додатки з рядка меню вашого Mac, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на провідний у світі сайт з технологій та життєвих порад Lifehacker.

Як видалити додатки з рядка меню Mac

Щоб почати очищення такого рядка, утримуйте клавішу Command і перетягніть будь-яку піктограму додатка за їйого межі. Просто відпустіть іконку десь поза лінійкою, і вона буде видалена. Це найпростіший спосіб очистити панель, але якщо це не працює, є альтернативні способи виконання цієї роботи.

Як видалити додаток "Ярлики" з панелі меню

Хоча Shortcuts, як і раніше, є обов'язковим додатком на iPhone, на Mac це вже не те ж саме. Якщо вам набридли застосунки, що стирчать, можливо, ви захочете видалити Shortcuts з панелі меню.

Раніше це було простіше, але Apple, на жаль, відключила метод видалення ярликів із панелі меню за допомогою клавіші Command.

Тепер потрібно відкрити Shortcuts і натиснути вкладку "Панель меню" зліва. Натисніть Command-A, щоб вибрати всі ярлики в цьому розділі, клацніть правою кнопкою миші та виберіть "Видалити з панелі меню". Це автоматично видаляє ярлики з панелі меню.

Скриншот розділу "Панель меню" програми "Команди" від Apple на Mac.

Видалення Shortcuts (фото: Lifechaker)

Видалення впертих додатків з панелі меню

Деякі застосунки можуть відмовлятися залишати ваш рядок меню стандартним способом видалення. У таких випадках відкрийте додаток та перейдіть на сторінку налаштувань. Ви можете побачити опцію, щоб показати або приховати піктограму панелі меню. Це має видалити його.

В якості альтернативи ви можете просто повністю закрити додаток, щоб видалити його з панелі меню. Крайній випадок - повністю видалити застосунок і знайти найкращу альтернативу, яка не наполягатиме на тому, щоб залишатися на вашому рядку.

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