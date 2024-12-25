Прибираємо після святкової вечері: як видалити плями від воску, вина, шоколаду та жиру

Як видалити віск зі свічок із меблів

Воскові плями на меблях виглядають вкрай непривабливо, але їх можна швидко усунути. Для цього дайте воску повністю застигнути, не намагаючись витерти його у рідкому стані.

Акуратно зішкребіть застиглий віск пластиковою карткою чи тупим ножем, щоб не пошкодити поверхню. Залишки можна видалити, нагріваючи пляму феном і промокаючи серветкою або ганчіркою.

Якщо пляма все ще помітна, скористайтеся засобом для чищення деревини або поліролем для меблів. Завершіть процес, протерши поверхню вологою ганчіркою, щоб відновити її блиск.

Усунення воску з текстилю

Воскові плями на тканинах вимагають обережного підходу, щоб не пошкодити матеріал. Покладіть тканину у морозильник на кілька годин, щоб віск затвердів, а потім обережно зішкребіть його тупим предметом.

Для залишків плями використовуйте праску: покладіть тканину між двома аркушами паперу й прогрійте її. Віск розтане й перейде на папір. Якщо залишилися сліди, нанесіть миючий засіб для плям і виперіть тканину у теплій воді відповідно до рекомендацій на етикетці.

Як видалити плями від вина

Червоне вино - частий "гість" на текстилі під час свят, але його можна швидко видалити. Для свіжої плями промокніть вино паперовим рушником, не розтираючи.

Посипте пляму кухонною сіллю - вона вбере залишки рідини. Потім промийте тканину прохолодною водою, а для стійких плям використовуйте миючий засіб або суміш соди та води.

Якщо пляма залишилася, нанесіть трохи оцту або спеціальний засіб для виведення плям. Завершіть процес пранням у машинці відповідно до рекомендацій для тканини.

Багато святкових страв залишають плями (фото: Freepik.com)

Усунення плям від шоколаду

Шоколадні плями можуть здатися складними, але їх можна легко усунути за допомогою простих засобів. Дайте шоколаду застигнути, після чого обережно зішкребіть його залишки тупим ножем.

Змочіть пляму холодною водою і нанесіть рідкий миючий засіб для посуду або гель для плям. Залиште засіб на 15 хвилин, після чого ретельно виполощіть тканину.

Якщо пляма не зникла, спробуйте випрати її у теплій воді зі спеціальним порошком. Пам'ятайте, що гаряча вода може закріпити пляму, тому використовуйте лише прохолодну чи теплу.

Як позбутися жирних плям

Жирні плями на текстилі та меблях можуть здатися безнадійними, але їх можна прибрати. Для текстилю посипте пляму кукурудзяним крохмалем або тальком, щоб абсорбувати жир. Через 15-20 хвилин струсіть залишки й нанесіть миючий засіб для посуду на пляму.

Після цього виперіть тканину у теплій воді. Для меблів використовуйте м'яку ганчірку, змочену у розчині теплої води й миючого засобу. Якщо залишилися сліди, спробуйте спеціальні засоби для видалення жирних плям.

Завершальні поради для чистоти після свят

Прибирання після свят може бути виснажливим, але правильний підхід допоможе зекономити час і сили. Завжди дійте швидко: чим свіжіша пляма, тим легше її видалити.

Використовуйте натуральні засоби, такі як сода, оцет або сіль, якщо під рукою немає спеціальних засобів. Перед очищенням завжди перевіряйте вибраний метод на непомітній ділянці тканини чи меблів.

Не забувайте провітрювати приміщення після прибирання, щоб позбутися запахів засобів для чищення. Завдяки цим порадам ваш дім після свят залишиться таким же затишним і чистим, як і під час урочистостей.