Приберіть ці продукти з раціону: вони шкодять вашому серцю

Медики кажуть, що не варто зациклюватись на якійсь одній шкідливій їжі та найрозумніше - зосередитися на своєму раціоні загалом. Можна вживати солодкі, солоні або жирні продукти у невеликій кількості, якщо в основному ви їсте корисні для серця фрукти та овочі, цільнозернові продукти, нежирний білок та нежирні молочні продукти.

Червоне м'ясо

Вживання занадто великої кількості яловичини, баранини та свинини може підвищити ризик серцево-судинних захворювань та діабету. Можливо, це пов'язано із високим вмістом насичених жирів, які підвищують рівень холестерину.

Пізніші дослідження вказують на те, як кишкові бактерії переробляють частину м'яса, звану L-карнітин. Обмежте порції. Також зверніть увагу на нежирні шматки, такі як кругла вирізка та дуже пісний яловичий фарш.

Газовані напої

Невелика кількість доданого цукру не є шкідливою, але в банку газування міститься більше цукру, ніж рекомендують експерти на цілий день. Любителі газованих напоїв, як правило, набирають більше ваги, частіше страждають на ожиріння, діабет 2 типу, високий кров'яний тиск і серцево-судинні захворювання.

І хоча наука все ще неясна щодо дієтичних напоїв, деякі дослідження пов'язують їх зі збільшенням ваги та інсультами. Найкраще використовувати просту або несолодку ароматизовану воду.

Випічка

Печиво, торти та кекси повинні бути рідкісними ласощами. Зазвичай до них доданий цукор, що призводить до збільшення ваги. Вони також пов'язані з вищим рівнем тригліцеридів, що може призвести до серцевих захворювань.

Їх основним інгредієнтом зазвичай є біле борошно, яке може підвищити рівень цукру в крові та зробити вас голоднішим. Приготуйте більш корисні ласощі: замініть цільнозернове борошно, зменшіть кількість цукру і використовуйте рідкі рослинні олії замість вершкового масла або олії.

Перероблене м'ясо

Хот-доги, ковбаса, салямі та обіднє м'ясо - найгірші види м'яса для вашого серця. У них багато солі, і більшість із них містять велику кількість насичених жирів. Коли справа доходить до м'ясних делікатесів, індичка корисніша за салямі, тому що в ній немає насичених жирів.

Але в ній, як і раніше, міститься достатня кількість натрію, тому вона не так корисна для серця, як свіжо нарізана грудка індички.

Білий рис, хліб та макарони

Рис, хліб, макарони та закуски з білого борошна не містять здорової клітковини, вітамінів та мінералів. Рафіновані зерна швидко перетворюються на цукор, який організм відкладає як жиру. Дієта з високим вмістом рафінованих зернових може викликати жир на животі, який, за дослідженнями, пов'язаний із хворобами серця та діабетом 2 типу.

Постарайтеся отримувати хоча б половину зерен із цільнозернових продуктів, таких як коричневий рис, овес та цільнозернова пшениця. Коли ви робите покупки, шукайте напис "100% незбиране зерно".

Алкоголь

Помірне вживання алкоголю не завдасть шкоди вашому серцю, якщо тільки у вас не високий кров'яний тиск або високий рівень тригліцеридів - типу жиру в крові, який може підвищити ймовірність серцево-судинних захворювань. З іншого боку, надмірне вживання алкоголю може призвести до підвищення кров'яного тиску, серцевої недостатності, інсультів та збільшення ваги.

Ароматизований, жирний йогурт

Йогурт може бути чудовим джерелом харчування. Регулярне вживання може захистити вас від високого кров'яного тиску. Але стежте за тим, що ви купуєте.

Ароматизовані йогурти сповнені доданого цукру, який пов'язаний зі збільшенням ваги, високим кров'яним тиском, запаленнями та хворобами серця. Якщо ви надаєте перевагу найздоровішому вибору, купіть простий нежирний йогурт і додайте для смаку свіжі фрукти, корицю або ваніль.

Картопля фрі

Смажена у фритюрі картопля з ресторанів та ресторанів швидкого харчування містить багато жиру та солі, що погано для вашого серця. Одне дослідження показало, що люди, які їли картопля фрі або оладки 2-3 рази на тиждень, частіше вмирали раніше.

Якщо ви потішити себе, візьміть мінімально можливу порцію або розділіть замовлення. Ще краще: приготуйте картоплю фрі, запечену в духовці, з корисною для серця оливковою олією. Буде ще корисніше, якщо ви скористаєтеся солодкою картоплею.

Смажене м'ясо

Курка, приготовлена у фритюрі, додає калорії, жиру та натрію до здорової їжі. Дослідження пов'язали смажену їжу з діабетом 2 типу, ожирінням та високим кров'яним тиском – все це підвищує ймовірність серцевої недостатності. Щоб отримати хрусткий, але корисніший варіант, обваляйте курячі грудки без шкіри в цільнозерновому борошні та запікайте замість смаження.

Морозиво

У морозиві багато цукру, калорій та насичених жирів, тому залиште його для особливого задоволення. Вживання продуктів, багатих жирами та цукром, призводить до збільшення ваги. Це також може призвести до підвищення рівня тригліцеридів та призвести до серцевого нападу.

Скоротіть кількість калорій та жирів, вибравши шербет, знежирений заморожений йогурт або заморожені фруктові батончики. Перевірте етикетку на наявність найменшої кількості цукру та насичених жирів.

Чіпси

Картопляні чіпси - один із продуктів, які найбільше сприяють збільшенню ваги. І вони не тільки багаті на насичені жири, а й покриті сіллю, що також пов'язано з хворобами серця. Відмовтеся від картопляних чіпсів з низьким вмістом натрію або з низьким вмістом жиру. Вони просто знову залишать вас голодними.

Найбільш поживні закуски поєднують у собі корисні білки, вуглеводи та жири, наприклад, цільнозернові крекери з нежирним сиром або домашній попкорн з оливковою олією.