Прибавки к пенсии выросли: кто получит доплату
С начала этого месяца, 1 июля, в Украине повысились пенсии и надбавки для нескольких категорий пенсионеров. У многих пенсионеров увеличились надбавки за сверхнормативный стаж.
Об этом сообщает "Сегодня".
Кто получит надбавки
- женщинам, у которых свыше 30 лет страхового стажа;
- мужчинам, у которых свыше 35 лет страхового стажа.
Отметим, что доплаты за сверхнормативный стаж получат те пенсионеры, которые уже не работают.
Размер доплат за сверхнормативный стаж
За каждый "лишний" год к пенсии добавляется не более 1% от уровня минимальной пенсии, которая приравнивается к прожиточному минимуму для нетрудоспособных лиц. С 1 июля это 1854 гривен.
С 1 июля доплата за каждый год сверхнормативного стажа составляет 18,54 грн. До повышения за каждый дополнительный год стажа доплачивали по 17,69 грн.
Напомним, с 1 июля украинским пенсионерам повысили пенсии в нескольких категориях. Речь идет о тех, кто пострадал во время Чернобыльской катастрофы. Также установлены минимальные размеры пенсий для ликвидаторов аварии на ЧАЭС I категории.
Расчет делается в зависимости от размера средней зарплаты в нашей стране, с которой выплачены страховые взносы и той, которая учитывается для начисления пенсии за предыдущий год.
Мы также писали о том, какие документы нужны для подтверждения стажа при назначении пенсий в Украине. Это можно сделать даже если в трудовой книжке отсутствуют некоторые записи или есть исправления.