ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Президент Молдовы внезапно заговорила на украинском языке: мені дуже приємно!

Киев, Вторник 12 января 2021 15:05
Президент Молдовы внезапно заговорила на украинском языке: мені дуже приємно!
Президент Молдовы Майа Санду (фото: president.gov.ua)
Автор: Styler

Президент Молдовы Майа Санду начала свою речь на украинском языке во время своего первого визита в нашу страну. Это произошло на совместной с президентом Украины Владимиром Зеленским пресс-конференции во вторник, 12 января.

Об этом сообщил журналист РБК-Украина.

"Шановний пане президенте, шановні пані та панове, шановні друзі. Мені дуже приємно перебувати сьогодні у Києві з першим офіційним візитом як президент Республіки Молдова!" - сказала Санду.

Также она добавила, уже на румынском, что очень рада находиться в Киеве, чтобы "восстановить дружбу между нашими странами на высшем уровне".

Позже появилось видео, на котором можно убедиться в том, что Санду довольно неплохо овладела украинским. К слову, президент Молдовы кроме родного румынского, свободно владеет английским и русским языками.

Санду в Киеве похвасталась знанием украинского языка

В социальных сетях восторженно отреагировали на украинский Санду. Юзеры отмечают, что даже гражданка Молдовы смогла выучить украинский язык, а много политиков и чиновников из Украины не могут этого сделать в течение всей жизни.

Напомним, что Зеленский и Санду договорились о создании президентского совета.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Жизнь украинский языкМайя Санду

Lite
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь