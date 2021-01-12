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Президент Молдови раптово заговорила українською мовою: мені дуже приємно!

Київ, Вівторок 12 січня 2021 15:05
Президент Молдови раптово заговорила українською мовою: мені дуже приємно!
Президент Молдови Мая Санду (фото: president.gov.ua)
Автор: Styler

Президент Молдови Мая Санду почала свою промову українською мовою під час свого першого візиту в нашу країну. Це сталося на спільній з президентом України Володимиром Зеленським прес-конференції у вівторок, 12 січня.

Про це повідомив журналіст РБК-Україна.

"Шановний пане президенте, шановні пані та панове, шановні друзі. Мені дуже приємно перебувати сьогодні у Києві з першим офіційним візитом як президент Республіки Молдова!" - сказала Санду.

Також вона додала, уже румунською, що дуже рада перебувати у Києві, щоб "відновити дружбу між нашими країнами на найвищому рівні".

Пізніше з'явилося відео, на якому можна пересвідчитися у тому, що Санду доволі непогано оволоділа українською. До слова, президент Молдови окрім рідної румунської, вільно володіє англійською і російською мовами.

Санду у Києві похизувалася знанням української мови

У соціальних мережах захоплено відреагували на українську Санду. Юзери відзначають, що навіть громадянка Молдови змогла вивчити українську, а багато політиків й чиновників з України не можуть цього зробити протягом всього життя.

Нагадаємо, що Зеленський та Санду домовились про створення президентської ради.

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