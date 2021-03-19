Президент Литвы выступил в Раде на достойном языке - украинском: мощное видео

Как Науседа в Раде на украинском говорил

Науседа упомянул в своей речи про совместных украинско-литовских героев и осудил агрессию России на востоке нашей страны.

"Уважаемый глава Верховной Рады. Уважаемые депутаты Верховной Рады, дорогие братья и сестры украинцы. Я прибыл в вашу страну с известием дружбы и сотрудничества. Обращаюсь к вам на древнем и достойном языке, который преследовали и уничтожали, однако не уничтожили", - начал он на украинском, сорвав бурные аплодисменты в зале.

Президент Литвы сказал, что наши страны "всегда смогут опираться на свое общее прошлое".

"Когда 30 лет назад Литва защищала свою свободу во время кровавых январских событий, украинские добровольцы спешили на помощь бок о бок с героями нашей свободы. И мы, литовцы, каждый раз были рядом, когда народ Украины становился на защиту своего достоинства", - заявил он.

"Мы торговали, вели культурный обмен, оказывали сопротивление общему врагу. Наши народы вместе защищали дорогие для европейской цивилизации ценности. Уважение к верховенству права, свободу человека и демократию. Неслучайно именно здесь, в Киеве, почил победитель битвы под Оршей Константин Острожский, а в Остроге - герой Хотина Ян Кароль Ходкевич", - добавил литовец.

Кроме того Науседа еще раз сказал про твердое непризнания незаконной аннексии Крыма Российской Федерацией.

"Крым - это Украина!" - добавил он.

Президент Литвы выступил в Раде на украинском