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Презентація WWDC 2025: які ще новинки представила Apple, крім iOS 26

Що ще показала Apple на WWDC 2025, крім iOS 26 (фото: Getty Images)
Автор: Павло Колеснік

Apple провела щорічну конференцію розробників WWDC 2025, де представила безліч оновлень для своєї екосистеми. Головним анонсом стала iOS 26, але компанія показала й інші не менш важливі новинки.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на офіційний канал Apple на YouTube.

Оновлення watchOS 26

Workout Buddy та АІ-асистент під час тренувань

  • Apple представила Workout Buddy - інтелектуального помічника, який:
  • Аналізує історію тренувань у реальному часі
  • Відзначає ключові моменти тренування
  • Мотивує за допомогою генеративного голосу, який може вітати з досягненнями, давати поради або "підбадьорювати" під час складних моментів.

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Повідомлення та переклад на Apple Watch

  • Застосунок Messages отримав функції з iOS 26:
  • Live Translation (переклад повідомлень у реальному часі)
  • Динамічні фони листувань
  • Нові дії, засновані на контексті повідомлень.
  • Додаток Нотатки (Notes) тепер доступний на Apple Watch.

macOS Tahoe 26

Apple заявила, що нова версія macOS створена "для всіх типів користувачів", розширюючи те, що людям уже подобається в системі.

Представлено функцію Profiles, яка дає змогу кожному користувачеві бачити індивідуальні рекомендації, статистику та налаштування.

Новий API автоматичного входу позбавляє від необхідності повторно вводити паролі на різних пристроях: один вхід - і ви авторизовані скрізь.

Інтерфейс macOS Tahoe виконаний у стилі Liquid Glass - з оновленими віджетами, іконками додатків і доком. Рядок меню став повністю прозорим, візуально збільшуючи екран.

Папки тепер можна налаштовувати за допомогою кольорів і емодзі, а багато елементів дизайну iOS перенесені в macOS.

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Spotlight став "розумнішим" і потужнішим

Spotlight отримав найбільше оновлення в історії: тепер він пропонує інтелектуальні рекомендації, вміє запускати дії прямо з пошуку і адаптується до поточних завдань користувача.

Можна створювати події, надсилати повідомлення і навіть керувати додатками - прямо з рядка пошуку. Spotlight став контекстно-залежним, вміє пропонувати часто використовувані файли і дії, а також переглядати історію буфера обміну.

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Інтеграція Apple Intelligence і автоматизація

Підтримка Apple Intelligence розширилася і на Mac: можна швидко підсумовувати тексти, порівнювати нотатки з аудіозаписами або створювати зображення через Image Playground.

iPhone на Mac і оновлена Continuity

У macOS з'явилося iPhone Mirroring - повне відображення інтерфейсу iPhone прямо на Mac, включно з такими функціями, як Live Translation і Call Screening. Також на Mac з'явилися Live Activities, а з панелі меню можна миттєво переходити до взаємодії з iPhone.

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Новий акцент на ігри

Представлено новий застосунок Games для Mac, де відображаються події, досягнення та рекомендації щодо ігор.

Ігрова технологія Metal 4 отримала підтримку передових дисплейних технологій, що відкриває можливості для нових ігор на macOS.

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tvOS 26

Оновлений дизайн tvOS отримав візуальний стиль Liquid Glass - з багатошаровими іконками, що переливаються залежно від контенту на екрані.

В Apple Music з'явиться режим караоке, де iPhone використовується як мікрофон, а відтворення йде через телевізор. Інші учасники можуть підключатися, співати або пропонувати пісні.

VisionOS 26

Початок просторового інтернету

У Safari з'явився спеціальний просторовий режим, аналогічний Reader Mode, який дає змогу переглядати статті та контент в об'ємному середовищі.

Веб-розробники тепер можуть вбудовувати 3D-об'єкти прямо в сторінки, які користувач може "витягнути" в простір. Це стало першим кроком до створення "просторового інтернету".

Просторові додатки

Віджети можна розміщувати в реальному просторі, наприклад, прикріпити годинник до стіни або розмістити прогноз погоди в кутку кімнати.

Додатки "запам'ятовують", де вони були розміщені в просторі, навіть після перезавантаження пристрою.

Оновлені можливості для бізнесу

Компанії можуть ділитися гарнітурами Vision Pro між співробітниками, додано гостьовий режим і нову функцію "Protected Content" - обмеження доступу до певного контенту.

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Оновлення iPadOS 26

Новий рівень багатозадачності

Повноцінна віконна система в стилі macOS: тепер додатки можна розміщувати у вікнах, змінювати їхній розмір, викликати Expose і швидко перемикатися між завданнями.

З'явився рядок меню, завжди доступний у верхній частині екрана. А функція подвійного свайпа додому згортає всі вікна, повертаючи до мінімалістичного вигляду iPad.

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Робота з файлами як на Mac

Застосунок Files отримав новий вигляд списку, налаштування папок із кольорами та іконками, вибір застосунків за замовчуванням і можливість додавати папки прямо в Dock.

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Аудіо та відео для творців контенту

Запис у високій якості тепер можливий прямо на iPad, включно з підтримкою локального запису дзвінків із шумозаглушенням і збереженням вашої аудіодоріжки.

Можливість вибору аудіовходу в кожному додатку і голосова ізоляція доступні у всіх програмах.

Запис можна починати і зупиняти за допомогою AirPods натисканням і утриманням.

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