Презентація WWDC 2025: які ще новинки представила Apple, крім iOS 26

Apple провела щорічну конференцію розробників WWDC 2025, де представила безліч оновлень для своєї екосистеми. Головним анонсом стала iOS 26, але компанія показала й інші не менш важливі новинки.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на офіційний канал Apple на YouTube.
Workout Buddy та АІ-асистент під час тренувань
Повідомлення та переклад на Apple Watch
Apple заявила, що нова версія macOS створена "для всіх типів користувачів", розширюючи те, що людям уже подобається в системі.
Представлено функцію Profiles, яка дає змогу кожному користувачеві бачити індивідуальні рекомендації, статистику та налаштування.
Новий API автоматичного входу позбавляє від необхідності повторно вводити паролі на різних пристроях: один вхід - і ви авторизовані скрізь.
Інтерфейс macOS Tahoe виконаний у стилі Liquid Glass - з оновленими віджетами, іконками додатків і доком. Рядок меню став повністю прозорим, візуально збільшуючи екран.
Папки тепер можна налаштовувати за допомогою кольорів і емодзі, а багато елементів дизайну iOS перенесені в macOS.
Spotlight став "розумнішим" і потужнішим
Spotlight отримав найбільше оновлення в історії: тепер він пропонує інтелектуальні рекомендації, вміє запускати дії прямо з пошуку і адаптується до поточних завдань користувача.
Можна створювати події, надсилати повідомлення і навіть керувати додатками - прямо з рядка пошуку. Spotlight став контекстно-залежним, вміє пропонувати часто використовувані файли і дії, а також переглядати історію буфера обміну.
Інтеграція Apple Intelligence і автоматизація
Підтримка Apple Intelligence розширилася і на Mac: можна швидко підсумовувати тексти, порівнювати нотатки з аудіозаписами або створювати зображення через Image Playground.
iPhone на Mac і оновлена Continuity
У macOS з'явилося iPhone Mirroring - повне відображення інтерфейсу iPhone прямо на Mac, включно з такими функціями, як Live Translation і Call Screening. Також на Mac з'явилися Live Activities, а з панелі меню можна миттєво переходити до взаємодії з iPhone.
Новий акцент на ігри
Представлено новий застосунок Games для Mac, де відображаються події, досягнення та рекомендації щодо ігор.
Ігрова технологія Metal 4 отримала підтримку передових дисплейних технологій, що відкриває можливості для нових ігор на macOS.
Оновлений дизайн tvOS отримав візуальний стиль Liquid Glass - з багатошаровими іконками, що переливаються залежно від контенту на екрані.
В Apple Music з'явиться режим караоке, де iPhone використовується як мікрофон, а відтворення йде через телевізор. Інші учасники можуть підключатися, співати або пропонувати пісні.
Початок просторового інтернету
У Safari з'явився спеціальний просторовий режим, аналогічний Reader Mode, який дає змогу переглядати статті та контент в об'ємному середовищі.
Веб-розробники тепер можуть вбудовувати 3D-об'єкти прямо в сторінки, які користувач може "витягнути" в простір. Це стало першим кроком до створення "просторового інтернету".
Просторові додатки
Віджети можна розміщувати в реальному просторі, наприклад, прикріпити годинник до стіни або розмістити прогноз погоди в кутку кімнати.
Додатки "запам'ятовують", де вони були розміщені в просторі, навіть після перезавантаження пристрою.
Оновлені можливості для бізнесу
Компанії можуть ділитися гарнітурами Vision Pro між співробітниками, додано гостьовий режим і нову функцію "Protected Content" - обмеження доступу до певного контенту.
Новий рівень багатозадачності
Повноцінна віконна система в стилі macOS: тепер додатки можна розміщувати у вікнах, змінювати їхній розмір, викликати Expose і швидко перемикатися між завданнями.
З'явився рядок меню, завжди доступний у верхній частині екрана. А функція подвійного свайпа додому згортає всі вікна, повертаючи до мінімалістичного вигляду iPad.
Робота з файлами як на Mac
Застосунок Files отримав новий вигляд списку, налаштування папок із кольорами та іконками, вибір застосунків за замовчуванням і можливість додавати папки прямо в Dock.
Аудіо та відео для творців контенту
Запис у високій якості тепер можливий прямо на iPad, включно з підтримкою локального запису дзвінків із шумозаглушенням і збереженням вашої аудіодоріжки.
Можливість вибору аудіовходу в кожному додатку і голосова ізоляція доступні у всіх програмах.
Запис можна починати і зупиняти за допомогою AirPods натисканням і утриманням.