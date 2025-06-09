Презентация WWDC 2025: какие еще новинки представила Apple, кроме iOS 26

Apple провела ежегодную конференцию разработчиков WWDC 2025, где представила множество обновлений для своей экосистемы. Главным анонсом стала iOS 26, но компания показала и другие не менее важные новинки.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на официальный канал Apple на YouTube.
Workout Buddy и ИИ-ассистент во время тренировок
Сообщения и перевод на Apple Watch
Apple заявила, что новая версия macOS создана "для всех типов пользователей", расширяя то, что людям уже нравится в системе.
Представлена функция Profiles, которая позволяет каждому пользователю видеть индивидуальные рекомендации, статистику и настройки.
Новый API автоматического входа избавляет от необходимости повторно вводить пароли на разных устройствах: один вход - и вы авторизованы везде.
Интерфейс macOS Tahoe выполнен в стиле Liquid Glass - с обновленными виджетами, иконками приложений и доком. Строка меню стала полностью прозрачной, визуально увеличивая экран.
Папки теперь можно настраивать с помощью цветов и эмодзи, а многие элементы дизайна iOS перенесены в macOS.
Spotlight стал "умнее" и мощнее
Spotlight получил самое большое обновление в истории: теперь он предлагает интеллектуальные рекомендации, умеет запускать действия прямо из поиска и адаптируется к текущим задачам пользователя.
Можно создавать события, отправлять сообщения и даже управлять приложениями - прямо из строки поиска. Spotlight стал контекстно-зависимым, умеет предлагать часто используемые файлы и действия, а также просматривать историю буфера обмена.
Интеграция Apple Intelligence и автоматизация
Поддержка Apple Intelligence расширилась и на Mac: можно быстро суммировать тексты, сравнивать заметки с аудиозаписями или создавать изображения через Image Playground.
iPhone на Mac и обновленная Continuity
В macOS появилось iPhone Mirroring - полное отображение интерфейса iPhone прямо на Mac, включая функции вроде Live Translation и Call Screening. Также на Mac появились Live Activities, а с панели меню можно мгновенно переходить к взаимодействию с iPhone.
Новый акцент на игры
Представлено новое приложение Games для Mac, где отображаются события, достижения и рекомендации по играм.
Игровая технология Metal 4 получила поддержку передовых дисплейных технологий, что открывает возможности для новых игр на macOS.
Обновленный дизайн tvOS получил визуальный стиль Liquid Glass - с многослойными иконками, переливающимися в зависимости от контента на экране.
В Apple Music появится режим караоке, где iPhone используется как микрофон, а воспроизведение идет через телевизор. Другие участники могут подключаться, петь или предлагать песни.
Начало пространственного интернета
В Safari появился специальный пространственный режим, аналогичный Reader Mode, который позволяет просматривать статьи и контент в объемной среде.
Веб-разработчики теперь могут встраивать 3D-объекты прямо в страницы, которые пользователь может "вытянуть" в пространство. Это стало первым шагом к созданию "пространственного интернета".
Пространственные приложения
Виджеты можно размещать в реальном пространстве, например, прикрепить часы к стене или разместить прогноз погоды в углу комнаты.
Приложения "запоминают", где они были размещены в пространстве, даже после перезагрузки устройства.
Обновленные возможности для бизнеса
Компании могут делиться гарнитурами Vision Pro между сотрудниками, добавлен гостевой режим и новая функция "Protected Content" - ограничение доступа к определенному контенту.
Новый уровень многозадачности
Полноценная оконная система в стиле macOS: теперь приложения можно размещать в окнах, изменять их размер, вызывать Expose и быстро переключаться между задачами.
Появилась строка меню, всегда доступная в верхней части экрана. А функция двойного свайпа домой сворачивает все окна, возвращая к минималистичному виду iPad.
Работа с файлами как на Mac
Приложение Files получило новый вид списка, настройку папок с цветами и иконками, выбор приложений по умолчанию и возможность добавлять папки прямо в Dock.
Аудио и видео для создателей контента
Запись в высоком качестве теперь возможна прямо на iPad, включая поддержку локальной записи звонков с шумоподавлением и сохранением вашей аудиодорожки.
Возможность выбора аудиовхода в каждом приложении и голосовая изоляция доступны во всех программах.
Запись можно начинать и останавливать с помощью AirPods нажатием и удержанием.