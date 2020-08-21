Превышение уровня токсинов в воздухе: жителям Киева дали советы

В Киеве фиксируют повышение в воздухе содержания продуктов горения: формальдегида, диоксида азота и диоксида серы. Жара и слабый ветер в последние дни способствуют накоплению вредных примесей в атмосферном воздухе, что способно оказывать негативное влияние на самочувствие и здоровье жителей столицы.

Об этом сообщили в пресс-службе КГГА со ссылкой на Управление экологии и природных ресурсов горадминистрации.

Такая ситуация продолжается уже несколько дней - превышение среднесуточных предельно допустимых концентраций наблюдается с 19 августа.

Где и чем загрязнен воздух:

Превышение в воздухе диоксида серы, диоксида азота и формальдегида зафиксировано на Бессарабской и Демеевской площадях и на бульваре Леси Украинки;

Диоксида азота и формальдегида - на Оболонском проспекте;

Диоксида серы - на проспекте Науки.

Как рассказал и.о. начальника Управления экологии и природных ресурсов КГГА Александр Савченко, сейчас погодные условия препятствуют перемешиванию атмосферных слоев воздуха и способствуют накоплению загрязняющих веществ на поверхности земли.

Кроме того, в Киеве наблюдается высокий уровень пожарной опасности, и все чаще возникают пожары в экосистемах.

Что делать в случае задымленности в воздухе

Специалисты советуют проводить влажную уборку в помещениях. Полезно также поставить емкости с водой, чтобы увеличить влажность воздуха.

Необходимо избегать дороги с массовым скоплением автотранспорта, не стоять возле них. Возле таких дорог наблюдается превышение предельно допустимых концентраций опасных веществ.

Увеличить потребление жидкости до 2-3 литров в день для взрослых. Для возмещения потери солей и микроэлементов рекомендуется пить подсоленную и минеральную щелочную воду, молочно-кислые напитки (обезжиренное молоко, молочную сыворотку), соки, минерализованные напитки, кислородно-белковые коктейли.

Включить системы кондиционирования и очистки воздуха.

Если у вас появилась одышка, кашель или бессонница, необходимо обратиться к врачу.

Держать окна закрытыми, особенно ночью и рано утром. При открытии окон завешивать форточки увлажненной тканью и периодически ее менять.

Ограничить пребывание на открытом воздухе.

Ранее эксперт рассказал, что сушить постельное белье на улице опасно для здоровья.

Напомним, что недавно были названы ТОП-5 предприятий по выбросам загрязняющих веществ.