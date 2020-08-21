Превышение уровня токсинов в воздухе: жителям Киева дали советы

Киевлянам из-за загрязнения воздуха дали советы, как минимизировать риски для здоровья
В Киеве фиксируют повышение в воздухе содержания продуктов горения: формальдегида, диоксида азота и диоксида серы. Жара и слабый ветер в последние дни способствуют накоплению вредных примесей в атмосферном воздухе, что способно оказывать негативное влияние на самочувствие и здоровье жителей столицы.
Об этом сообщили в пресс-службе КГГА со ссылкой на Управление экологии и природных ресурсов горадминистрации.
Такая ситуация продолжается уже несколько дней - превышение среднесуточных предельно допустимых концентраций наблюдается с 19 августа.
Как рассказал и.о. начальника Управления экологии и природных ресурсов КГГА Александр Савченко, сейчас погодные условия препятствуют перемешиванию атмосферных слоев воздуха и способствуют накоплению загрязняющих веществ на поверхности земли.
Кроме того, в Киеве наблюдается высокий уровень пожарной опасности, и все чаще возникают пожары в экосистемах.
Ранее эксперт рассказал, что сушить постельное белье на улице опасно для здоровья.
Напомним, что недавно были названы ТОП-5 предприятий по выбросам загрязняющих веществ.