Перевищення рівня токсинів у повітрі: жителям Києва дали поради

У Києві фіксують підвищення в повітрі вмісту продуктів горіння: формальдегіду, діоксиду азоту та діоксиду сірки. Спека і слабкий вітер в останні дні сприяють накопиченню шкідливих домішок в атмосферному повітрі, що здатне чинити негативний вплив на самопочуття і здоров'я мешканців столиці.

Про це повідомили в прес-службі КМДА з посиланням на Управління екології та природних ресурсів міськадміністрації.

Така ситуація триває вже кілька днів - перевищення середньодобових гранично допустимих концентрацій спостерігається від 19 серпня.

Де і чим забруднене повітря:

Перевищення в повітрі діоксиду сірки, діоксиду азоту та формальдегіду зафіксовано на Бессарабській та Деміївській площах і на бульварі Лесі Українки;

Діоксиду азоту та формальдегіду - на Оболонському проспекті;

Діоксиду сірки - на проспекті Науки.

Як розповів в.о. начальника Управління екології та природних ресурсів КМДА Олександр Савченко, зараз погодні умови перешкоджають перемішуванню атмосферних шарів повітря та сприяють накопиченню забруднюючих речовин на поверхні землі.

Крім того, в Києві спостерігається високий рівень пожежної небезпеки, і все частіше виникають пожежі в екосистемах.

Що робити у випадку задимленості в повітрі

Фахівці радять проводити вологе прибирання в приміщеннях. Корисно також поставити ємності з водою, щоб збільшити вологість повітря.

Необхідно уникати дороги з масовим скупченням автотранспорту, не стояти біля них. Біля таких доріг спостерігається перевищення гранично допустимих концентрацій небезпечних речовин.

Збільшити споживання рідини до 2-3 літрів на день для дорослих. Для відшкодування втрати солей та мікроелементів рекомендується пити підсолену і мінеральну лужну воду, молочно-кислі напої (знежирене молоко, молочну сироватку), соки, мінералізовані напої, киснево-білкові коктейлі.

Увімкнути системи кондиціонування та очищення повітря.

Якщо у вас з'явилася задишка, кашель або безсоння, необхідно звернутися до лікаря.

Тримати вікна закритими, особливо вночі та рано вранці. При відкритті вікон завішувати кватирки зволоженою тканиною і періодично її міняти.

Обмежити перебування на відкритому повітрі.

Раніше експерт розповів, що сушити постільну білизну на вулиці небезпечно для здоров'я.

Нагадаємо, що нещодавно були названі ТОП-5 підприємств за викидами забруднюючих речовин.