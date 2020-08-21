Перевищення рівня токсинів у повітрі: жителям Києва дали поради

Киянам через забруднення повітря дали поради, як мінімізувати ризики для здоров'я
У Києві фіксують підвищення в повітрі вмісту продуктів горіння: формальдегіду, діоксиду азоту та діоксиду сірки. Спека і слабкий вітер в останні дні сприяють накопиченню шкідливих домішок в атмосферному повітрі, що здатне чинити негативний вплив на самопочуття і здоров'я мешканців столиці.
Про це повідомили в прес-службі КМДА з посиланням на Управління екології та природних ресурсів міськадміністрації.
Така ситуація триває вже кілька днів - перевищення середньодобових гранично допустимих концентрацій спостерігається від 19 серпня.
Як розповів в.о. начальника Управління екології та природних ресурсів КМДА Олександр Савченко, зараз погодні умови перешкоджають перемішуванню атмосферних шарів повітря та сприяють накопиченню забруднюючих речовин на поверхні землі.
Крім того, в Києві спостерігається високий рівень пожежної небезпеки, і все частіше виникають пожежі в екосистемах.
Раніше експерт розповів, що сушити постільну білизну на вулиці небезпечно для здоров'я.
Нагадаємо, що нещодавно були названі ТОП-5 підприємств за викидами забруднюючих речовин.