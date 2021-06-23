Превышать опасно: названа безопасная доза мороженого в неделю

Оказывается, мороженое не стоит есть чаще дух раз в неделю. И обычная разовая порция не должна превышать 100 грамм. Для взрослых диетолог рекомендует выбирать нежирное молочное мороженое, с добавлением ягод или фруктов.

А вот детям Стародубова советует давать только сливочные сорта мороженого или пломбир. Она отметила что нужно внимательно изучать состав продукта и выбирать тот сорт мороженого, в котором невысокое содержание сахара и вкусовых добавок.

"Для перекуса в течение дня лучше выбирать свежие фрукты, ягоды, различные салаты из свежих овощей и зелени, молочные и кисломолочные продукты пониженной жирности ли небольшую порцию, до 30 граммов нежареных и несоленых орехов. А для утоления жажды лучший напиток – питьевая вода", - отметила диетолог.

Она добавила, что частое употребление мороженого может нанести ущерб организму. Исследования показывают, что рост случаев ожирения, сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета второго типа и даже некоторые онкологические заболевания связаны с высококалорийным рационом питания, высоким потреблением сахара, соли и насыщенных жиров. Также развитию этих заболеваний способствует отсутствие в рационе свежих овощей и фруктов.

Как выбрать мороженое

Эксперты рекомендуют обращать внимание на внешний вид упаковки – она должна быть цельная, а мороженое нормальной формы и не мятое. Не стоит верить надписи "пломбир" на упаковке, так как часто это просто маркетинговый ход. А вот состав читать нужно внимательно, чтобы в продукте не было лишних жиров и добавок.

Кроме того, нужно обращать внимание на цену мороженого. За 8 гривен купить качественный продукт невозможно.