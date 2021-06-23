Перевищувати небезпечно: названа безпечна доза морозива в тиждень

Виявляється, морозиво не варто їсти частіше раз на тиждень. І звичайна разова порція не повинна перевищувати 100 грамів. Для дорослих дієтолог рекомендує вибирати нежирне молочне морозиво, з додаванням ягід або фруктів.

А ось дітям Стародубова радить давати тільки вершкові сорти морозива або пломбір. Вона зазначила що потрібно уважно вивчати склад продукту і вибирати той сорт морозива, в якому невисокий вміст цукру і смакових добавок.

"Для перекусу протягом дня краще вибирати свіжі фрукти, ягоди, різні салати зі свіжих овочів і зелені, молочні та кисломолочні продукти зниженої жирності чи невелику порцію, до 30 грамів нежарених і несолоних горіхів. А для втамування спраги найкращий напій - питна вода", - зазначила дієтолог.

Вона додала, що часте вживання морозива може завдати шкоди організму. Дослідження показують, що зростання випадків ожиріння, серцево-судинних захворювань, цукрового діабету другого типу і навіть деякі Онкологічні захворювання пов'язані з висококалорійним раціоном харчування, високим споживанням цукру, солі та насичених жирів. Також розвитку цих захворювань сприяє відсутність в раціоні свіжих овочів і фруктів.

Як вибрати морозиво

Експерти рекомендують звертати увагу на зовнішній вигляд упаковування – вона повинна бути цілісна, а морозиво нормальної форми та не м'яте. Не варто вірити напису "пломбір" на упаковуванні, оскільки часто це просто маркетинговий хід. А ось склад читати потрібно уважно, щоб в продукті не було зайвих жирів і добавок.

Крім того, потрібно звертати увагу на ціну морозива. За 8 гривень купити якісний продукт неможливо.