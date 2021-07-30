Превратится ли украинский климат в "тропики" летом: синоптик дала четкий ответ

Есть разница между климатом и погодой

"Между синоптиками и климатологами, конечно, очень много общего. Однако четко нужно различать понятия "климат" и "погода". Климат — совокупность таких характеристик, как постоянная продолжительность температуры воздуха, количество осадков за большой исторический период и тому подобное. К слову, речь может идти о века или более", - рассказала эксперт.

Диденко отметила, что погода - это ежедневное состояние атмосферы над определенной территорией. Но говорить о том, что климат Украины меняется еще очень рано.

"Климатологи говорят — климат в Украине меняется. Я уважаю их мысли и исследования, ведь они ученые, приходят к определенным выводам. Хотя сейчас такая модная тенденция говорить об изменении климата из-за деятельности человека. В таком случае человек, как всегда, оказывается слишком самоуверенным. Дело в том, что погода и климат зависят от солнечной деятельности и космические изменения действительно влияют на климат всего земного шара. Конечно, человек портит окружающую среду, губит экологию. То есть многими своими действиями негативно влияет на состояние атмосферы, но не настолько, чтобы в космических масштабах менять климат", - считает синоптик.

Тропики Украине не "светят"

По мнению Наталки, утверждать, что Украина превращается в тропики мы не можем.

"Поживем — увидим. Возможно, через 500 лет кто-то у кого-то будет брать интервью и они об этом поговорят. Понимаете, такие кардинальные исторические изменения, конечно, могут прогнозироваться, но утверждать, что будет именно так, не уверена, что можем", - резюмировала эксперт.