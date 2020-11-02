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Все превратилось в руины: украинка об ужасах землетрясения в Турции

Понедельник 02 ноября 2020 13:29
Все превратилось в руины: украинка об ужасах землетрясения в Турции
Украинка рассказала об ужасах землетрясения в Турции (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Украинка с маленькой дочкой пережила землетрясение в Измире

В Турции произошло мощное землетрясение. Это произошло на западе страны, в городе Измир. В результате бедствия погибли 69 человек. Всего было госпитализировано 949 человек, 729 уже выписали. Украинка, которая живет в Турции с 4-летним ребенком, рассказала об ужасах этой катастрофы.

После землетрясения Измир накрыло цунами: районы города оказались полностью затоплены водой. Несколько рыбаков пропали без вести. Полностью разрушено не менее двух десятков многоэтажек. Для тех, кто остался без крова, власти организовали лагерь. Некоторые люди устроились на ночлег в собственных автомобилях, сообщается в сюжете ТСН.

Украинка Юлия вместе с 4-летней дочкой в этот момент были в многоэтажке. Им повезло, успели выбежать. На их глазах дом весь покрылся трещинами и начал обваливаться.

По словам женщины, все было как в страшном сне. Люди сидели прямо на дороге, а из громкоговорителей сообщали о плане эвакуации, а также просили взять все самое необходимое из личных вещей.

Юля до сих пор не может поверить в произошедшее и как такой город за короткое время превратился в руины.

"До сих пор разбирают дома. Нашему району очень-очень повезло. Дома через один оказались с трещинами. Они не попадали, но люди эвакуируются: вывозят мебель, одежду, самое необходимое. Но других районах сложнее: люди просто остались без жилья, без родных, без детей. На самом деле, очень страшно ", - поделилась Юлия.

Напомним, 30 октября днем в Измире произошло землетрясение. Эпицентр землетрясения магнитудой 6,6 находился у побережья Эгейского моря.

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