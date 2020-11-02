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Все перетворилося в руїни: українка про жахи землетрусу в Туреччині

Понеділок 02 листопада 2020 13:29
Все перетворилося в руїни: українка про жахи землетрусу в Туреччині
Українка розповіла про жахи землетрусу в Туреччині (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Українка з маленькою донькою пережила землетрус в Ізмірі

У Туреччині стався потужний землетрус. Це сталося на заході країни, в місті Ізмір. В результаті лиха загинули 69 осіб. Всього було госпіталізовано 949 осіб, 729 вже виписали. Українка, яка живе в Туреччині з 4-річною дитиною, розповіла про жахіття цієї катастрофи.

Після землетрусу Ізмір накрило цунамі і райони міста виявилися повністю затоплені водою. Кілька рибалок пропали безвісти. Повністю зруйновано не менше двох десятків багатоповерхівок. Для тих, хто залишився без даху над головою, влада організувала табір. Деякі люди влаштувалися на нічліг у власних автомобілях, повідомляється в сюжеті ТСН.

Українка Юлія разом із 4-річною донькою в цей момент були в багатоповерхівці. Їм пощастило, встигли вибігти. На їх очах будинок весь покрився тріщинами і почав обвалюватися.

За словами жінки, все було як у страшному сні. Люди сиділи прямо на дорозі, а з гучномовців повідомляли про план евакуації, а також просили взяти все найнеобхідніше з особистих речей.

Юля досі не може повірити в те, що сталося і як таке місто за короткий час перетворилося в руїни.

"Досі розбирають будинки. Нашому району дуже-дуже пощастило. Будинки через один виявилися з тріщинами. Вони не попадали, але люди евакуюються: вивозять меблі, одяг, найнеобхідніше. Але інших районах складніше: люди просто залишилися без житла, без рідних, без дітей. Насправді дуже страшно ", - поділилася Юлія.

Нагадаємо, 30 жовтня днем в Ізмірі стався землетрус. Епіцентр землетрусу магнітудою 6,6 знаходився біля узбережжя Егейського моря.

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