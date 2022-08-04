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Во что превратили оккупанты известный курорт Бердянск: "космические" цены и взрывы по ночам

Новина українською →
Бердянск, Четверг 04 августа 2022 09:34
Во что превратили оккупанты известный курорт Бердянск: "космические" цены и взрывы по ночам Фото: Бердянск сейчас выглядит так (Скриншот из видео)
Автор: Людмила Жукова

Бердянск - это знаменитый украинский курорт на берегу Азовского моря. С приходом туда "русского мира" все изменилось. Некогда любимое место отдыха украинцев теперь не узнать. Отдыхающих нет, цены в магазинах нереальные.

О новом положении вещей рассказала в сюжете "Сніданок 1+1" местная жительница.

Курорт без туристов

Сейчас в Бердянске практически нет туристов. Естественно, город в оккупации. К морю ездят только местные жители и те, кому удалось вырваться из городов с еще более сложной ситуацией. Также в город сейчас приезжают россияне, которіе в восторге от украинского сервиса.

Местные жители в шоке от нового образа города, по улицам ездит маркированная российская техника. Проверяют у людей документы, а также обыскивают дома.

Цены и магазины в городе

Жительница города Светлана рассказала, что большинство магазинов города разграблены и закрыты. В работающих торговых точках - на полках краденые украинские товары. Цены просто космические, например, женские прокладки стоят 135 гривен за 7 штук. Ценники уже двойные - в гривнах и российских рублях. Поменять деньги очень трудно - нужно обращаться к "менялам".

Сейчас в Бердянске практически никто не выходит из дома после 17.00, так как ничего не работает. Вся молодежь выехала на подконтрольные Украине территории. Очень часто по ночам люди слышат тревожные взрывы. Отопительный сезон в городе под большим вопросом.

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Также сообщалось, что оккупанты размещают технику и боеприпасы в жилых кварталах Бердянска.

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