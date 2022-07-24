Оккупанты размещают технику и боеприпасы в жилых кварталах Бердянска

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местный Telegram -канал.

Сообщается, что за неделю участились случаи, когда оккупанты маскируют свои склады с боеприпасами, военную технику, размещают их в жилых кварталах, а также завозят боеприпасы под видом гуманитарного конвоя.

"В Бердянске случаи, когда большое количество военной техники и боеприпасов размещали прямо посреди жилых кварталов, уже были в микрорайоне Азмол и Колония. Просим жителей быть максимально аккуратными и стараться, насколько это возможно, избегать мест скопления военной техники", - говорится в сообщении.