Превращается в пустыню: в Украине на грани исчезновения оказалось самое большое озеро

Самое крупное озеро Украины находится в катастрофическом состоянии и может просто исчезнуть с лица земли. Как отмечает специалисты, озеро Свитязь в Волынской области катастрофически обмелело и высохло, а берег стал теперь больше на несколько десятков метров.

Научные сотрудники Шацкого национального природного парка прогнозируют, что озеро может в ближайшее время уменьшится еще на 300 гектаров.

"20 сантиметров не хватает до того уровня, на котором озеро стоит на картах. И соответственно 60 сантиметров – до того, который должен быть на весну каждого года", - объяснил старший научный сотрудник Петр Юрчук.

Ученые отмечают, что Свитязь начал мелеть и высыхать еще пять лет назад и это связано с крайне низким количеством осадков. На соседней метеорологической станции зафиксировали, что осадков выпало на 100 миллиметров ниже нормы. А в 2020 году ситуация начала катастрофически ухудшаться из-за бесснежной зимы. В начале весны озеро покрылось песчаными косами. Об этом говорится в сюжете "Подробности".

"На дне увеличилось количество харовых плантаций. Это зеленая водоросль, которая преимущественно характерна для стоячих водоемов. И также мы нашли некоторые цианобактерии, которые тоже свидетельствуют о том, что идет застой воды в определенных участках и заболачивание местности. На этом месте в урочище Гряда на озере Свитязь о водоеме напоминает разве что навигатор: показывает, что мы стоим в воде, но вокруг, только пески", - рассказала биолог Надежда Цвид и добавила, что такими темпами Свитязь из озера превратится в болото.

Озеро Свитязь превращается в пустыню

Летом 2019 года возле берега купались дети, а сейчас вода отошла еще почти на 50 метров. Отдельные места уже начали напоминать пустыню. В прошлом году проблема была в поломке шлюза на канале между Свитязем и озерами Луки и Перемут. Утечка воды прекратилась после ремонта шлюза, а вот наполняться водоем так и не стал – мало осадков.

Начальник Ратнивского межрайонного управления водного хозяйства Михаил Тимощук отметил, что для спасения озера нужно отремонтировать всю систему водоснабжения. Однако средств на это в области нет.

Озеро Свитязь может исчезнуть с лица земли

Есть и еще одна причина, на которую указывают местные жители – вокруг озера растут плантации голубики и для их полива выкапывают искусственные водоемы, которые отбирают ту воду, что ранее уходила в Шацкие озера.

Напомним, ранее мы писали о том, что синоптик дал апокалиптический прогноз для Украины.