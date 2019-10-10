Пресс-марафон Зеленского: чем президент кормил журналистов (фото)

Владимир Зеленский в четверг, 10 октября, проводит большой пресс-марафон, на котором более 300 журналистов могут задать вопрос непосредственно президенту.

Для мероприятия команда президента выбрала помещение Kyiv Food Market неподалеку от метро "Арсенальная". Выбор меню оказался более, чем демократичным. Попросту говоря, представители прессы перекусывали фаст-фудом.

Зеленский с журналистами на пресс-марафоне (фото: РБК-Украина)

Пожалуй, это первый случай, когда президент не только так открыто вышел на диалог со СМИ, но и смог потрапезничать вместе с журналистами. Аккредитованная пресса проходила в помещение Food Market через кордон охраны, а стол для общения с прессой находился на втором этаже.

Зеленский с журналистами на пресс-марафоне (фото: РБК-Украина)

Журналистам и президенту подавали тарелки с бургером (Копер Бургер, 159 грн) и картошкой (36 грн). Кроме того, на столе стояли пиццы. А в качестве напитков на столе была газированная и негазированная вода и кола.

Зеленский с журналистами на пресс-марафоне (фото: РБК-Украина)

А журналисты, ждущие своей очереди, также могли перекусить сырной пиццей, круасанами и чизкейками. Во время написания статей, представителям прессы предлагали кофе, чай, воду и соки.