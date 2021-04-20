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У Преснякова обнаружили рак: уже удалили один орган

Автор: Светлана Мащенко

Владимир Пресняков старший недавно перенес сложную операцию. Артисту удалили почку после того, как диагностировали рак.

Об этом пишет КР.

Сообщается, что 75-летний музыкант долгое время терпел боль в боку, но оттягивал обращение к врачу. Когда же боль стала невыносимой, он решился на обширное обследование, после которого и выяснился страшный диагноз.

"У меня начал болеть бок, думал, что там камень, песок, а когда сделали обследование, то обнаружили злокачественную опухоль. Отняли одну почку, но люди без нее живут", - не унывает Пресняков.

К счастью, болезнь была выявлена на ранней стадии. После хирургического вмешательства артисту предстоит курс химиотерапии. Владимир Пресняков старший настроен очень оптимистично.

"Восстановление идет легко, я достаточно бодрый. Жалею лишь, что не играю в футбол - слабоват. Жаловаться не хочу... Химию получаю, но она уже чисто профилактическая", - рассказывает артист.

Отметим, что музыкант скрывал проблемы со здоровьем даже от любимой супруги, 74-летней Елены Пресняковой, с которой они вместе уже более полувека. Теперь супруга ни на шаг не отходит от мужа, старается во всем его поддерживать и проявлять заботу.

Ранее врачи назвали ранние признаки рака кожи, которые важно не пропустить для своевременного диагноза и лечения.

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