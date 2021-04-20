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У Преснякова виявили рак: вже видалили один орган

Автор: Світлана Мащенко

Володимир Пресняков старший нещодавно переніс складну операцію. Артистові видалили нирку після того, як діагностували рак.

Про це пише КР.

Повідомляється, що 75-річний музикант довгий час терпів біль в боці, але відтягував звернення до лікаря. Коли біль став нестерпним, він зважився на повне обстеження, після якого і з'ясувався страшний діагноз.

"У мене почав боліти бік, думав, що там камінь, пісок, а коли зробили обстеження, то виявили злоякісну пухлину. Забрали одну нирку, але люди без неї живуть", - не сумує Пресняков.

На щастя, хвороба була виявлена на ранній стадії. Після хірургічного втручання артиста чекає курс хіміотерапії. Володимир Пресняков старший налаштований дуже оптимістично.

"Відновлення йде легко, я досить бадьорий. Шкодую лише, що не граю в футбол - слабенький. Скаржитися не хочу... Хімію отримую, але вона вже чисто профілактична", - розповідає артист.

Зазначимо, що музикант приховував проблеми зі здоров'ям навіть від коханої дружини, 74-річної Олени Преснякової, з якою вони разом вже понад півстоліття. Тепер дружина ні на крок не відходить від чоловіка, намагається у всьому його підтримувати і виявляти турботу.

Раніше лікарі назвали ранні ознаки раку шкіри, які важливо не пропустити для своєчасного діагнозу і лікування.

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