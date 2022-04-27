Эти препараты не помогают от тревожности и панических атак: список "фуфломицинов"

Очень часто врачи прописывают украинцам при тревожности и панических атаках абсолютно бесполезные препараты.

Какие препараты неэффективны

Медик привел в пример лекарства, которые прописали от тревожности 22-летней девушке.

Стрезам - препарат без доказательной эффективности

Ефлунат - ноотропный препарат "от всего" с действующим веществом этилметилгидроксипиридина сукцинат, являющийся препаратом с недоказуемой эффективностью, который ничего не лечит.

Деприлиум - это БАД.

Сонамедин - добавка содержащая кучу не действенных ингредиентов.

Медик рекомендует купить девушке вита-мелатонин 2 мг за 120 гривен и не тратить деньги на остальное.

"Максимум, что может подействовать для улучшения сна - это мелатонин", - уточняет врач.