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Ці препарати не допомагають від тривожності і панічних атак: список "фуфломіцинів"

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Середа 27 квітня 2022 13:46
Ці препарати не допомагають від тривожності і панічних атак: список "фуфломіцинів" Які ліки не працюють від тривожності (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Дуже часто лікарі прописують українцям при тривожності і панічних атаках абсолютно даремні препарати.

Про такі неефективні ліки розповів лікар-невролог, психіатр вищої категорії Євген Скрипник.

Які препарати неефективні

Медик навів у приклад ліки, які прописали від тривожності 22-річній дівчині.

Стрезам - препарат без доказової ефективності
Ефлунат - ноотропний препарат "від усього" з діючою речовиною етілметілгідроксіпіридіна сукцинат, який є препаратом з недоведеною ефективністю, який нічого не лікує.

Деприліум - відноситься до БАДів.
Сонамедин - добавка містить купу не дієвих інгредієнтів.

Медик рекомендує купити дівчині віта-мелатонін 2 мг за 120 гривень і не витрачати гроші на інше.

"Максимум, що може подіяти для поліпшення сну - це мелатонін", - уточнює лікар.

Читайте також, як українцям отримати безкоштовну медичну допомогу онлайн.

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