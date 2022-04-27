Ці препарати не допомагають від тривожності і панічних атак: список "фуфломіцинів"

Дуже часто лікарі прописують українцям при тривожності і панічних атаках абсолютно даремні препарати.

Про такі неефективні ліки розповів лікар-невролог, психіатр вищої категорії Євген Скрипник.

Які препарати неефективні

Медик навів у приклад ліки, які прописали від тривожності 22-річній дівчині.

Стрезам - препарат без доказової ефективності

Ефлунат - ноотропний препарат "від усього" з діючою речовиною етілметілгідроксіпіридіна сукцинат, який є препаратом з недоведеною ефективністю, який нічого не лікує.

Деприліум - відноситься до БАДів.

Сонамедин - добавка містить купу не дієвих інгредієнтів.

Медик рекомендує купити дівчині віта-мелатонін 2 мг за 120 гривень і не витрачати гроші на інше.

"Максимум, що може подіяти для поліпшення сну - це мелатонін", - уточнює лікар.