Преображення Господнє: сильні молитви за здоров'я і для захисту
Сьогодні, 19 серпня, в Україні відзначається важливе релігійне свято - Преображення Господнє або Яблучний Спас. Цей день має значущий духовний контекст і давно вже стало символом внутрішньої трансформації людської душі.
Багато українців у цей день моляться за себе та своїх близьких. Які можна читати молитви за здоров'я і для захисту, за благополуччя і успіх в день Преображення Господнього - читайте у матеріалі Styler.
Молитви у свято Преображення Господнього
Молитва за здоров'я
Всемогутній Боже, Ти, що Преобразився перед апостолами на горі Тавор, дай мені дар здоров'я та сили. Проникни своєю благодаттю у кожну клітину мого тіла, зціли мої недуги та покажи Свою милість. Нехай Преображення Твоє буде для мене знаком духовного та фізичного відродження. Амінь.
Молитва за духовну благодать
Боже, Ти в славному преображенні Твого Єдинородного Сина підтвердив тайну віри свідченням Отців і чудесно явив славу, яка чекає Твоїх усиновлених дітей. Дозволь нам, слугам Твоїм, слухаючи голос Твого улюбленого Сина, стати Його співспадкоємцями. Котрий з Тобою живе і царює в єдності Святого Духа, Бог, на віки вічні. Амінь.
Молитва за успіх і щастя
Преобразився Ти на горі Тавор, Христе Боже, показавши ученикам Твоїм славу Твою, скільки їм можна було. Нехай засяє і нам, грішним, світло Твоє споконвічне. Молитвами Богородиці, Світлодавче, слава Тобі. Амінь.
Молитва за захист
Господи, ставлю перед Тобою всі свої страхи та турботи. В день Преображення Твого, огорни мене своєю захисною рукою. Віджени ворогів та небезпеки від мене і рідних моїх, наділи мене своєю силою та вірою, щоб я міг відчувати Твій покров навіть у найтемніших моментах. Амінь.
Молитва за зцілення
Господи, Ти Єдиний твориш чудеса. Прошу Тебе про зцілення від всіх моїх фізичних та душевних недугів. Нехай Преображення Твоє ознаменує новий початок у моєму здоров'ї і у здоров'ї рідних мені людей. Прослав Твою благодать через одужання [імена], щоб й інші могли побачити Твою силу. Амінь.
Картина Рафаеля "Преображення Господнє" (wikipedia.org)
Нагадаємо, що молитва, покаяння та духовне вдосконалювання повинні сьогодні бути основними думками для кожної людини. Шляхом щирого каяття, сповіді й таїнства Причастя, людина очищається від гріхів і духовно преображається.
Що таке Преображення Господнє
Преображення Господнє - це християнське релігійне свято, центральною подією якого є подія з життя Ісуса Христа, описана у Новому Заповіті.
Згідно Святого Письма, Ісус взяв за свідків трьох своїх апостолів - Петра, Якова та Івана - та піднявся на гору Тавор. Там на їхніх очах він "переобразився" - Ісус засяяв небесним світлом, його обличчя стало яскравим, а вбрання стало сліпучо білим. Біля нього, уособлюючи Закон і пророків, з'явився Мойсей та Ілля.
Ця подія символізує божественну сутність Ісуса Христа, його божественне походження та божественну присутність. Преображення є доказом його зв'язку з Богом.
Це свято відзначається у різних християнських конфесіях. У православних церквах Преображення Господнє є одним із 12 великих свят і має велике духовне значення. У ході богослужінь, молитов та релігійних ритуалів віряни згадують цю подію та роздумують про духовну трансформацію та присутність Божої благодаті у своєму житті.
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