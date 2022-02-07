Премия Золотая Малина 2022: объявлены все номинанты, а Брюс Уиллис стал рекордсменом по провалам

Американская антипремия Золотая Малина объявила списки номинантов на звание самых громких провалов в кино в 2021 году. Больше всего провалов оказалось у знаменитого Брюса Уиллиса, для которого создали специальную номинацию.

Список всех номинантов на Золотую Малину разместили на Razzies.

Фильм "Диана: Мюзикл" от Netflix собрал в этом году урожай – он попал сразу в 9 номинаций. Еще два фильма "Карен" и "Женщина в окне" – в пять номинаций. Фильм "Космический джем: Новое поколение" получил четыре номинации.

Но рекордсменом стал знаменитый голливудский актер Брюс Уиллис, для которого создали отдельную номинацию. Все восемь фильмов с его участием за 2021 год стали абсолютно провальными.

Худший фильм

"Диана: Мюзикл"

"Бесконечность"

"Карен"

"Космический джем: Новое поколение"

"Женщина в окне"

Худший актер

Скотт Иствуд ("Опасный")

Роу Хартэмпф ("Диана: Мюзикл")

Леброн Джеймс ("Космический джем: Новое поколение")

Бен Платт ("Дорогой Эван Хансен")

Марк Уолберг ("Бесконечность")

Худшая актриса

Эми Адамс ("Женщина в окне")

Жанна де Ваал ("Диана: Мюзикл")

Меган Фокс ("Полночь на злаковом поле")

Тэрин Мэннинг ("Карен")

Руби Роуз ("Ангел мести")

Diana: The Musical

Худшая актерская игра Брюса Уиллиса в фильмах 2021 года

"Американская осада"

"Преступный квест"

"Звездный рубеж"

"Тупик"

"Крепость"

"Полночь на злаковом поле"

"За гранью жизни"

"Выжить в игре"

Худшая актриса второго плана

Эми Адамс ("Дорогой Эван Хансен")

Софи Куксон ("Бесконечность")

Дави Эрин ("Диана: Мюзикл")

Джуди Кэй ("Диана: Мюзикл")

Тэрин Мэннинг ("Все до последнего")

Худший актер второго плана

Бен Аффлек ("Последняя дуэль")

Джаред Лето ("Дом Gucci")

Ник Кэннон ("Ограбление по-джентельменски")

Мэл Гибсон ("Опасный")

Гарет Кигэн ("Диана: Мюзикл")

Худший ремейк или сиквел фильма

"Карен"

"Космический джем: Новое поколение"

"Том и Джерри"

"Афера Оливера Твиста"

"Женщина в окне"

Худший режиссер

Кристофер Эшли ("Диана: Мюзикл")

Стивен Чбоски ("Дорогой Эван Хансен")

Дэмон "Коук" Дэниелс ("Карен")

Ренни Харлин ("Ограбление по-джентельменски")

Джо Райт ("Женщина в окне")

Космический джем: Новое поколение

Худший сценарий

"Диана: Мюзикл"

"Карен"

"Афера Оливера Твиста"

"Женщина в окне"

"Ограбление по-джентльменски"

Церемония награждения победителей запланирована на 26 марта 2022 года – за один день до объявления победителей "Оскар".