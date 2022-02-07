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Премия Золотая Малина 2022: объявлены все номинанты, а Брюс Уиллис стал рекордсменом по провалам

Новина українською →
Понедельник 07 февраля 2022 15:35
Премия Золотая Малина 2022: объявлены все номинанты, а Брюс Уиллис стал рекордсменом по провалам Фото: Объявлены все номинанты на премию Золотая Малина 2022 (Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Американская антипремия Золотая Малина объявила списки номинантов на звание самых громких провалов в кино в 2021 году. Больше всего провалов оказалось у знаменитого Брюса Уиллиса, для которого создали специальную номинацию.

Список всех номинантов на Золотую Малину разместили на Razzies.

Фильм "Диана: Мюзикл" от Netflix собрал в этом году урожай – он попал сразу в 9 номинаций. Еще два фильма "Карен" и "Женщина в окне" – в пять номинаций. Фильм "Космический джем: Новое поколение" получил четыре номинации.

Но рекордсменом стал знаменитый голливудский актер Брюс Уиллис, для которого создали отдельную номинацию. Все восемь фильмов с его участием за 2021 год стали абсолютно провальными.

Худший фильм

  • "Диана: Мюзикл"
  • "Бесконечность"
  • "Карен"
  • "Космический джем: Новое поколение"
  • "Женщина в окне"

Худший актер

  • Скотт Иствуд ("Опасный")
  • Роу Хартэмпф ("Диана: Мюзикл")
  • Леброн Джеймс ("Космический джем: Новое поколение")
  • Бен Платт ("Дорогой Эван Хансен")
  • Марк Уолберг ("Бесконечность")

Худшая актриса

  • Эми Адамс ("Женщина в окне")
  • Жанна де Ваал ("Диана: Мюзикл")
  • Меган Фокс ("Полночь на злаковом поле")
  • Тэрин Мэннинг ("Карен")
  • Руби Роуз ("Ангел мести")

Diana: The Musical

Худшая актерская игра Брюса Уиллиса в фильмах 2021 года

  • "Американская осада"
  • "Преступный квест"
  • "Звездный рубеж"
  • "Тупик"
  • "Крепость"
  • "Полночь на злаковом поле"
  • "За гранью жизни"
  • "Выжить в игре"

Худшая актриса второго плана

  • Эми Адамс ("Дорогой Эван Хансен")
  • Софи Куксон ("Бесконечность")
  • Дави Эрин ("Диана: Мюзикл")
  • Джуди Кэй ("Диана: Мюзикл")
  • Тэрин Мэннинг ("Все до последнего")

Худший актер второго плана

  • Бен Аффлек ("Последняя дуэль")
  • Джаред Лето ("Дом Gucci")
  • Ник Кэннон ("Ограбление по-джентельменски")
  • Мэл Гибсон ("Опасный")
  • Гарет Кигэн ("Диана: Мюзикл")

Худший ремейк или сиквел фильма

  • "Карен"
  • "Космический джем: Новое поколение"
  • "Том и Джерри"
  • "Афера Оливера Твиста"
  • "Женщина в окне"

Худший режиссер

  • Кристофер Эшли ("Диана: Мюзикл")
  • Стивен Чбоски ("Дорогой Эван Хансен")
  • Дэмон "Коук" Дэниелс ("Карен")
  • Ренни Харлин ("Ограбление по-джентельменски")
  • Джо Райт ("Женщина в окне")

Космический джем: Новое поколение

Худший сценарий

  • "Диана: Мюзикл"
  • "Карен"
  • "Афера Оливера Твиста"
  • "Женщина в окне"
  • "Ограбление по-джентльменски"

Церемония награждения победителей запланирована на 26 марта 2022 года – за один день до объявления победителей "Оскар".

Напомним, ранее мы писали о том, кто стал победителем Золотого глобуса 2022.

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Брюс Уиллис кинопремия Золотая Малина
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Хуже некуда: Джаред Лето и Бен Аффлек попали в номинанты на антипремию "Золотая малина"
Хуже некуда: Джаред Лето и Бен Аффлек попали в номинанты на антипремию "Золотая малина"