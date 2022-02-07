Премия Золотая Малина 2022: объявлены все номинанты, а Брюс Уиллис стал рекордсменом по провалам
Американская антипремия Золотая Малина объявила списки номинантов на звание самых громких провалов в кино в 2021 году. Больше всего провалов оказалось у знаменитого Брюса Уиллиса, для которого создали специальную номинацию.
Список всех номинантов на Золотую Малину разместили на Razzies.
Фильм "Диана: Мюзикл" от Netflix собрал в этом году урожай – он попал сразу в 9 номинаций. Еще два фильма "Карен" и "Женщина в окне" – в пять номинаций. Фильм "Космический джем: Новое поколение" получил четыре номинации.
Но рекордсменом стал знаменитый голливудский актер Брюс Уиллис, для которого создали отдельную номинацию. Все восемь фильмов с его участием за 2021 год стали абсолютно провальными.
Худший фильм
- "Диана: Мюзикл"
- "Бесконечность"
- "Карен"
- "Космический джем: Новое поколение"
- "Женщина в окне"
Худший актер
- Скотт Иствуд ("Опасный")
- Роу Хартэмпф ("Диана: Мюзикл")
- Леброн Джеймс ("Космический джем: Новое поколение")
- Бен Платт ("Дорогой Эван Хансен")
- Марк Уолберг ("Бесконечность")
Худшая актриса
- Эми Адамс ("Женщина в окне")
- Жанна де Ваал ("Диана: Мюзикл")
- Меган Фокс ("Полночь на злаковом поле")
- Тэрин Мэннинг ("Карен")
- Руби Роуз ("Ангел мести")
Diana: The Musical
Худшая актерская игра Брюса Уиллиса в фильмах 2021 года
- "Американская осада"
- "Преступный квест"
- "Звездный рубеж"
- "Тупик"
- "Крепость"
- "Полночь на злаковом поле"
- "За гранью жизни"
- "Выжить в игре"
Худшая актриса второго плана
- Эми Адамс ("Дорогой Эван Хансен")
- Софи Куксон ("Бесконечность")
- Дави Эрин ("Диана: Мюзикл")
- Джуди Кэй ("Диана: Мюзикл")
- Тэрин Мэннинг ("Все до последнего")
Худший актер второго плана
- Бен Аффлек ("Последняя дуэль")
- Джаред Лето ("Дом Gucci")
- Ник Кэннон ("Ограбление по-джентельменски")
- Мэл Гибсон ("Опасный")
- Гарет Кигэн ("Диана: Мюзикл")
Худший ремейк или сиквел фильма
- "Карен"
- "Космический джем: Новое поколение"
- "Том и Джерри"
- "Афера Оливера Твиста"
- "Женщина в окне"
Худший режиссер
- Кристофер Эшли ("Диана: Мюзикл")
- Стивен Чбоски ("Дорогой Эван Хансен")
- Дэмон "Коук" Дэниелс ("Карен")
- Ренни Харлин ("Ограбление по-джентельменски")
- Джо Райт ("Женщина в окне")
Космический джем: Новое поколение
Худший сценарий
- "Диана: Мюзикл"
- "Карен"
- "Афера Оливера Твиста"
- "Женщина в окне"
- "Ограбление по-джентльменски"
Церемония награждения победителей запланирована на 26 марта 2022 года – за один день до объявления победителей "Оскар".
Напомним, ранее мы писали о том, кто стал победителем Золотого глобуса 2022.