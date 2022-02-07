Премія Золота Малина 2022: оголошені всі номінанти, а Брюс Вілліс став рекордсменом за провалами

Американська антипремія Золота Малина оголосила списки номінантів на звання найгучніших провалів в кіно у 2021 році. Найбільше провалів виявилося у знаменитого Брюса Вілліса, для якого створили спеціальну номінацію.

Фільм "Діана: Мюзикл" від Netflix зібрав цього року урожай – він потрапив відразу в 9 номінацій. Ще два фільми "Карен" і "Жінка у вікні" – у п'ять номінацій. Фільм "Космічний джем: Нове покоління" отримав чотири номінації.

Але рекордсменом став знаменитий голлівудський актор Брюс Вілліс, для якого створили окрему номінацію. Всі вісім фільмів з його участю за 2021 рік стали абсолютно провальними.

Найгірший фільм

"Діана: Мюзикл"

"Нескінченність"

"Карен"

"Космічний джем: Нове покоління"

"Жінка у вікні"

Найгірший актор

Скотт Іствуд ("Небезпечний")

Роу Хартемпф ("Діана: Мюзикл")

Леброн Джеймс ("Космічний джем: Нове покоління")

Бен Платт ("Дорогий Еван Хансен")

Марк Уолберг ("Нескінченність")

Найгірша актриса

Емі Адамс ("Жінка у вікні")

Жанна де Ваал ("Діана: Мюзикл")

Меган Фокс ("Північ на злаковому полі")

Терін Меннінг ("Карен")

Рубі Роуз ("Ангел помсти")

Diana: The Musical

Найгірша акторська гра Брюса Вілліса у фільмах 2021 року

"Американська облога"

"Злочинний квест"

"Зоряний рубіж"

"Глухий кут"

"Фортеця"

"Північ на злаковому полі"

"За межею життя"

"Вижити в грі"

Найгірша актриса другого плану

Емі Адамс ("Дорогий Еван Хансен")

Софі Куксон ("Нескінченність")

Даві Ерін ("Діана: Мюзикл")

Джуді Кей ("Діана: Мюзикл")

Терін Меннінг ("Все до останнього")

Найгірший актор другого плану

Бен Аффлек ("Остання дуель")

Джаред Лето ("Будинок Gucci")

Нік Кеннон ("Пограбування по-джентельменськи")

Мел Гібсон ("Небезпечний")

Гарет Кіген ("Діана: Мюзикл")

Найгірший ремейк або продовження фільму

"Карен"

"Космічний джем: Нове покоління"

"Том і Джеррі"

"Афера Олівера Твіста"

"Жінка у вікні"

Найгірший режисер

Крістофер Ешлі ("Діана: Мюзикл")

Стівен Чбоскі ("Дорогий Еван Хансен")

Демон "Коук" Деніелс ("Карен")

Ренні Харлін ("Пограбування по-джентельменськи")

Джо Райт ("Жінка у вікні")

Космічний джем: Нове покоління

Найгірший сценарій

"Діана: Мюзикл"

"Карен"

"Афера Олівера Твіста"

"Жінка у вікні"

"Пограбування по-джентльменськи"

Церемонія нагородження переможців запланована на 26 березня 2022 року – за один день до оголошення переможців "Оскар".