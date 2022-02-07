Премія Золота Малина 2022: оголошені всі номінанти, а Брюс Вілліс став рекордсменом за провалами
Американська антипремія Золота Малина оголосила списки номінантів на звання найгучніших провалів в кіно у 2021 році. Найбільше провалів виявилося у знаменитого Брюса Вілліса, для якого створили спеціальну номінацію.
Список усіх номінантів на Золоту Малину розмістили на Razzies.
Фільм "Діана: Мюзикл" від Netflix зібрав цього року урожай – він потрапив відразу в 9 номінацій. Ще два фільми "Карен" і "Жінка у вікні" – у п'ять номінацій. Фільм "Космічний джем: Нове покоління" отримав чотири номінації.
Але рекордсменом став знаменитий голлівудський актор Брюс Вілліс, для якого створили окрему номінацію. Всі вісім фільмів з його участю за 2021 рік стали абсолютно провальними.
Найгірший фільм
- "Діана: Мюзикл"
- "Нескінченність"
- "Карен"
- "Космічний джем: Нове покоління"
- "Жінка у вікні"
Найгірший актор
- Скотт Іствуд ("Небезпечний")
- Роу Хартемпф ("Діана: Мюзикл")
- Леброн Джеймс ("Космічний джем: Нове покоління")
- Бен Платт ("Дорогий Еван Хансен")
- Марк Уолберг ("Нескінченність")
Найгірша актриса
- Емі Адамс ("Жінка у вікні")
- Жанна де Ваал ("Діана: Мюзикл")
- Меган Фокс ("Північ на злаковому полі")
- Терін Меннінг ("Карен")
- Рубі Роуз ("Ангел помсти")
Diana: The Musical
Найгірша акторська гра Брюса Вілліса у фільмах 2021 року
- "Американська облога"
- "Злочинний квест"
- "Зоряний рубіж"
- "Глухий кут"
- "Фортеця"
- "Північ на злаковому полі"
- "За межею життя"
- "Вижити в грі"
Найгірша актриса другого плану
- Емі Адамс ("Дорогий Еван Хансен")
- Софі Куксон ("Нескінченність")
- Даві Ерін ("Діана: Мюзикл")
- Джуді Кей ("Діана: Мюзикл")
- Терін Меннінг ("Все до останнього")
Найгірший актор другого плану
- Бен Аффлек ("Остання дуель")
- Джаред Лето ("Будинок Gucci")
- Нік Кеннон ("Пограбування по-джентельменськи")
- Мел Гібсон ("Небезпечний")
- Гарет Кіген ("Діана: Мюзикл")
Найгірший ремейк або продовження фільму
- "Карен"
- "Космічний джем: Нове покоління"
- "Том і Джеррі"
- "Афера Олівера Твіста"
- "Жінка у вікні"
Найгірший режисер
- Крістофер Ешлі ("Діана: Мюзикл")
- Стівен Чбоскі ("Дорогий Еван Хансен")
- Демон "Коук" Деніелс ("Карен")
- Ренні Харлін ("Пограбування по-джентельменськи")
- Джо Райт ("Жінка у вікні")
Космічний джем: Нове покоління
Найгірший сценарій
- "Діана: Мюзикл"
- "Карен"
- "Афера Олівера Твіста"
- "Жінка у вікні"
- "Пограбування по-джентльменськи"
Церемонія нагородження переможців запланована на 26 березня 2022 року – за один день до оголошення переможців "Оскар".
Нагадаємо, раніше ми писали про те, хто став переможцем Золотого глобуса 2022.