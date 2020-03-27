Предупреждения о коронавирусе были: астролог назвала сроки окончания пандемии

Астролог назвала сроки окончания пандемии коронавируса (Коллаж РБК-Украина)

Астролог рассказала, что стало причиной пандемии коронавируса и дала прогноз об ее окончании

Астрологи и известные предсказатели и ранее говорили о страшной катастрофе, которая поразит весь мир в 2020 году. Однако предсказать конкретную болезнь или ее последствия обычно не просто. Предсказатели не обладают медицинскими знаниями, чтобы давать более точные прогнозы о пандемиях и эпидемиях.

Ранее астрологи говорили о том, что в високосном 2020 году ожидается шесть затмений, которые повлекут за собой глобальные неприятности в мире. Как объяснила Василиса Володина, такие затмения являются источником неожиданных изменений, которых никто не ждет, пишет издание SlovoFraza.

Она отметила, что коронавирус за считанные недели превратился из проблемы одного Китая в мировую проблему и все неприятности начались после лунного затмения 10 января. Оно было самым первым и самым важным в 2020 году. Это затмение было полутеневым, и многие предсказатели отмечали, что его последствия могут быть самыми неожиданными.

Следующее затмение будет снова полутеневым, и оно произойдет 5 июня. Ученые и эксперты говорят, что ситуация к этому времени стабилизируется. Тем не менее после 5 июня стоит ожидать первых негативных последствий пандемии.

В первую очередь – они коснутся, по словам Володиной, именно финансовой обстановки. Весь год будет весьма динамичным и крайне непредсказуемым. Учитывая астрологическую ситуацию, астролог прогнозирует улучшение жизни человечества только к началу 2021 году, а может и немного позднее.

Напомним, ранее мы писали о том, что астролог предсказал будущее Украины в 2020 году.