ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Предупреждения о коронавирусе были: астролог назвала сроки окончания пандемии

STYLERКоронавирус    27.03.2020 - 13:14
Предупреждения о коронавирусе были: астролог назвала сроки окончания пандемии
Астролог назвала сроки окончания пандемии коронавируса (Коллаж РБК-Украина)

Астролог рассказала, что стало причиной пандемии коронавируса и дала прогноз об ее окончании

Астрологи и известные предсказатели и ранее говорили о страшной катастрофе, которая поразит весь мир в 2020 году. Однако предсказать конкретную болезнь или ее последствия обычно не просто. Предсказатели не обладают медицинскими знаниями, чтобы давать более точные прогнозы о пандемиях и эпидемиях.

Ранее астрологи говорили о том, что в високосном 2020 году ожидается шесть затмений, которые повлекут за собой глобальные неприятности в мире. Как объяснила Василиса Володина, такие затмения являются источником неожиданных изменений, которых никто не ждет, пишет издание SlovoFraza.

Она отметила, что коронавирус за считанные недели превратился из проблемы одного Китая в мировую проблему и все неприятности начались после лунного затмения 10 января. Оно было самым первым и самым важным в 2020 году. Это затмение было полутеневым, и многие предсказатели отмечали, что его последствия могут быть самыми неожиданными.

Следующее затмение будет снова полутеневым, и оно произойдет 5 июня. Ученые и эксперты говорят, что ситуация к этому времени стабилизируется. Тем не менее после 5 июня стоит ожидать первых негативных последствий пандемии.

В первую очередь – они коснутся, по словам Володиной, именно финансовой обстановки. Весь год будет весьма динамичным и крайне непредсказуемым. Учитывая астрологическую ситуацию, астролог прогнозирует улучшение жизни человечества только к началу 2021 году, а может и немного позднее.

Напомним, ранее мы писали о том, что астролог предсказал будущее Украины в 2020 году.

Хорошие новости для Украины: от коронавируса начали выздоравливать Биологическое чудо: ученая сделала позитивное заявление о коронавирусе
Новости Украины Коронавирусастрологпредсказанияастрологи
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь