Астролог рассказал, что ждет Украину в 2020 году: еще один политический кризис

Астролог дал прогноз для Украины на 2020 год (коллаж РБК-Украина)

Появился прогноз асторлога для Украины на ближайшее время, в котором есть предсказания относительно коронавируса и политики

Астролог Александр Образцов предсказал, какие события произойдут в Украине в 2020 году, как пандемия коронавируса COVID-19 изменит мир и когда мы вернемся к нормальной жизни.

Образцов говорит, что сейчас на небосклоне чрезвычайная ситуация. Планеты Юпитер и Марс подошли друг к другу.

"В конце месяца или в начале следующего, скорее всего, будет введено чрезвычайное положение. Силовые министры получат дополнительную власть", - рассказал астролог в программе "Ранок з Україною".

В апреле общество будет максимально враждебно настроено. Это самый тяжелый период для страны. Сложная экономическая ситуация и возможен всплеск преступности. Но уже в мае звезды прогнозируют улучшение. 22-го мая состоится парад планет. А значит, начнется благоприятный период.

"Возможно, в мире наконец изобретут вакцину от коронавируса или произойдет ослабление мер, связанных с ним", - говорит Александр Образцов.

Скорее всего, все предприятия вернутся к работе, все запреты снимут и откроют границу. Именно в мае-июне Украине нужно воспользоваться шансом найти собственный путь решения проблем.

В астрологической карте нашей страны важную роль играет Венера. Она отвечает за творческий потенциал, поэтому астролог говорит, что Украине следует развиваться в творческой сфере, быть более креативными в экономике и политике. Астрологическая карта Украины очень отличается от других стран – у нас эмоции берут верх над логикой. И нам нужен собственный план. Все, что работает у других, украинцам просто не подходит.

Венера также благосклонна к медицинской сфере. Поэтому, возможно, Украине следует попробовать свои силы в создании вакцины или собственных препаратов. Звезды здесь прочат успех. От того, что мы сделаем в мае, зависит и ситуация дальше.

"21 июня нас ждет солнечное затмение. В это время будет особый кризис политической власти. Возможно, этим кризисом попытаются воспользоваться враги Украины", - предостерег астролог в эфире канала "Украина".

Жаркий в политике август сменит спокойный сентябрь. Именно в начале сентября мы должны оправиться от коронавируса. Но мир изменится полностью: на первый план выйдут новые человеческие качества, такие как способность учиться, приспосабливаться, использовать новое.

Осень будет более-менее спокойной. Но Украину ждет еще один политический кризис в ноябре. Впрочем, мы его преодолеем. Поэтому не стоит паниковать, нужно решать все проблемы, которые нас ждут.

Напомним, что недавно было найдено пророчество Ванги о коронавирусе и вакцине от COVID-19.