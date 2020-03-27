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Попередження про коронавірус були: астролог назвала терміни закінчення пандемії

STYLERКоронавірус    27.03.2020 - 13:14
Попередження про коронавірус були: астролог назвала терміни закінчення пандемії
Астролог назвала терміни закінчення пандемії коронавіруса (Колаж РБК-Україна)

Астролог розповіла, що стало причиною пандемії коронавіруса і дала прогноз про її закінчення

Відомі астрологи та провісники й раніше говорили про страшну катастрофу, яка вразить увесь світ у 2020 році. Проте передбачити конкретну хворобу або її наслідки зазвичай не просто. Провісники не володіють медичними знаннями, щоб давати більш точні прогнози про пандемії та епідемії.

Раніше астрологи говорили про те, що у високосному 2020 році очікується шість затемнень, які спричинять глобальні неприємності у світі. Як пояснила Василина Володіна, такі затемнення є джерелом несподіваних змін, яких ніхто не чекає, пише видання SlovoFraza.

Вона зазначила, що коронавірус за лічені тижні перетворився з проблеми одного Китаю у світову проблему і всі неприємності почалися після місячного затемнення 10 січня. Воно було найпершим і найважливішим у 2020 році. Це затемнення було напівтіньовим, і багато провісників відзначали, що його наслідки можуть бути найнесподіванішими.

Наступне затемнення буде знову напівтіньовим, і воно відбудеться 5 червня. Вчені та експерти кажуть, що ситуація до цього часу стабілізується. Однак після 5 червня варто очікувати перших негативних наслідків пандемії.

В першу чергу – вони торкнуться, за словами Володіної, саме фінансової сфери. Весь рік буде дуже динамічним і вкрай непередбачуваним. Враховуючи астрологічну ситуацію, астролог прогнозує поліпшення життя людства тільки на початку 2021 року, а може і трохи пізніше.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що астролог передбачив майбутнє України на 2020 рік.

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