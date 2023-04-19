Представлялися працівниками кіберполіції: як виглядає нова схема телефонних шахраїв

Схема шахраїв

Так, учора, 18 квітня, до поліції звернулася 60-річна жінка та повідомила, що її ошукали.

Як з'ясувалось, їй зателефонував невідомий, який представився працівником відділу з протидії кіберзлочинам. Зловмисник повідомив про нібито спробу несанкціонованого доступу до її банківського рахунку та запропонував допомогти захистити кошти.

Жінка повірила аферисту та надала всі необхідні персональні дані. В результаті чого втратила майже 30 тисяч гривень.

Слідчі розпочали розслідування за частиною 1 статті 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України.

Що варто робити

Поліцейські застерігають не повідомляти стороннім особам термін дії банківської карти, тризначний номер на її звороті, секретні коди і паролі.

Важливо, щоб переконатися, що з карткою все гаразд - зателефонуйте на гарячу лінію банку або ж зверніться до найближчого його відділення.

Додамо, що шахраї, які вдають із себе представників банку, також жваво цікавляться кодами з sms. Коли здійснюється якась транзакція, на мобільний приходить код підтвердження. Цю інформацію також суворо заборонено повідомляти, тому що ані банк, ані оператор телекомунікацій ніколи ці дані запитувати не будуть.