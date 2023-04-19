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Представлялися працівниками кіберполіції: як виглядає нова схема телефонних шахраїв

Телефонні шахраї вигадали нову схему (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У Чернівцях 60-річна жінка стала жертвою телефонних шахраїв. Злочинці зателефонували до жінки та представились працівниками кіберполіції.

Про це повідомили на сайті поліції Чернівецької області.

Схема шахраїв

Так, учора, 18 квітня, до поліції звернулася 60-річна жінка та повідомила, що її ошукали.

Як з'ясувалось, їй зателефонував невідомий, який представився працівником відділу з протидії кіберзлочинам. Зловмисник повідомив про нібито спробу несанкціонованого доступу до її банківського рахунку та запропонував допомогти захистити кошти.

Жінка повірила аферисту та надала всі необхідні персональні дані. В результаті чого втратила майже 30 тисяч гривень.

Слідчі розпочали розслідування за частиною 1 статті 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України.

Що варто робити

Поліцейські застерігають не повідомляти стороннім особам термін дії банківської карти, тризначний номер на її звороті, секретні коди і паролі.

Важливо, щоб переконатися, що з карткою все гаразд - зателефонуйте на гарячу лінію банку або ж зверніться до найближчого його відділення.

Додамо, що шахраї, які вдають із себе представників банку, також жваво цікавляться кодами з sms. Коли здійснюється якась транзакція, на мобільний приходить код підтвердження. Цю інформацію також суворо заборонено повідомляти, тому що ані банк, ані оператор телекомунікацій ніколи ці дані запитувати не будуть.

Раніше ми повідомляли, що на OLX виявлено нову схему аферистів.

Також ми писали, як ефективно захистити свою платіжну картку від шахраїв.

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обманшахраї