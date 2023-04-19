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Представлялись работниками киберполиции: как выглядит новая схема телефонных мошенников

Телефонные мошенники придумали новую схему (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

В Черновцах 60-летняя женщина стала жертвой телефонных мошенников. Преступники позвонили женщине и представились работниками киберполиции.

Об этом сообщили на сайте полиции Черновицкой области.

Схема мошенников

Так, вчера, 18 апреля, в полицию обратилась 60-летняя женщина и сообщила, что ее обманули.

Как выяснилось, ей позвонил по телефону неизвестный, который представился работником отдела по противодействию киберпреступлениям. Злоумышленник сообщил о якобы попытке несанкционированного доступа к ее банковскому счету и предложил помочь защитить деньги.

Женщина поверила аферисту и предоставила все необходимые персональные данные. В результате чего потеряла около 30 тысяч гривен.

Следователи приступили к расследованию по части 1 статьи 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

Что стоит делать

Полицейские предостерегают не сообщать посторонним лицам срок действия банковской карты, трехзначный номер на обороте, секретные коды и пароли.

Важно, чтобы убедиться, что с карточкой все хорошо - позвоните на горячую линию банка или обратитесь в ближайшее его отделение.

Добавим, что мошенники, изображающие из себя представителей банка, также живо интересуются кодами из sms. Когда осуществляется какая-либо транзакция, на мобильный приходит код подтверждения. Эту информацию также строго-настрого запрещено сообщать, потому что ни банк, ни оператор телекоммуникаций никогда эти данные спрашивать не будут.

Ранее мы сообщали, что на OLX обнаружена новая схема аферистов.

Также мы писали, как эффективно защитить свою платежную карту от мошенников.

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