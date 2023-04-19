Представлялись работниками киберполиции: как выглядит новая схема телефонных мошенников

Схема мошенников

Так, вчера, 18 апреля, в полицию обратилась 60-летняя женщина и сообщила, что ее обманули.

Как выяснилось, ей позвонил по телефону неизвестный, который представился работником отдела по противодействию киберпреступлениям. Злоумышленник сообщил о якобы попытке несанкционированного доступа к ее банковскому счету и предложил помочь защитить деньги.

Женщина поверила аферисту и предоставила все необходимые персональные данные. В результате чего потеряла около 30 тысяч гривен.

Следователи приступили к расследованию по части 1 статьи 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

Что стоит делать

Полицейские предостерегают не сообщать посторонним лицам срок действия банковской карты, трехзначный номер на обороте, секретные коды и пароли.

Важно, чтобы убедиться, что с карточкой все хорошо - позвоните на горячую линию банка или обратитесь в ближайшее его отделение.

Добавим, что мошенники, изображающие из себя представителей банка, также живо интересуются кодами из sms. Когда осуществляется какая-либо транзакция, на мобильный приходит код подтверждения. Эту информацию также строго-настрого запрещено сообщать, потому что ни банк, ни оператор телекоммуникаций никогда эти данные спрашивать не будут.