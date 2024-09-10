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Представлений універсальний робот NEO Beta, який стане надійним помічником у будинку

Вівторок 10 вересня 2024 15:00
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Представлений універсальний робот NEO Beta, який стане надійним помічником у будинку Робот NEO Beta змінює уявлення про допомогу по дому (скриншот: YouTube/@therobotreport7420)
Автор: Павло Колеснік

Технологічна компанія 1X Technologies представила прототип робота-дворецького NEO Beta, серійне виробництво якого планується розпочати наприкінці року на заводі у Моссі, Норвегія.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на онлайн-ресурс The Robot Report, присвячений новинам та аналізу у сфері робототехніки.

Що відомо про роботу

Цей робот створений для побутового використання і буде доступний для широкої публіки, подібно до кофемашин і пилососів.

Розроблений з нуля, NEO Beta здатний виконувати різні домашні завдання і навіть ходити за покупками, якщо магазин знаходиться поруч. Одного заряду вистачає на 2-4 години роботи, а його максимальна швидкість досягає 12 км/год. Робот може переносити до 20 кілограмів, що дозволить йому впоратися з покупками.

Представлений універсальний робот NEO Beta, який стане надійним помічником у будинкуПредставлений універсальний робот NEO Beta, який стане надійним помічником у будинку

Скриншот

З ростом 1,65 метра і вагою всього 25 кг, NEO Beta помітно легше конкурентів, таких як Tesla Optimus Gen 2 (57 кг) та Figure 02 (70 кг). На відміну від них, він одягнений у м'який комбінезон, що робить його менш жорстким і, можливо, більш зручним для побутового використання.

Представлений універсальний робот NEO Beta, який стане надійним помічником у будинку

NEO має ноги та призначений для використання споживачами (фото: 1X Technologies)

Незважаючи на цікаві характеристики, питання про користь, доступність та безпеку таких роботів ще доведеться вирішити. Вартість NEO Beta поки не розкрита, але для порівняння Tesla Optimus оцінюється в 20 000 доларів, а Unitree G1 коштує близько 16 000 доларів.

Нагадаємо, що в мережі показали волохатого робота-собаку Sparkles, який вміє танцювати.

А ще ми писали, що Google створила "Конституцію для роботів", яка гарантуватиме, що вони не зможуть завдати нам шкоди.

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