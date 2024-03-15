Вийшов смартфон, який може стати повноцінним конкурентом для iPhone та Galaxy

Параметри флагмана

Компанія Asus анонсувала новий флагманський смартфон Zenfone 11 Ultra, який оснащений 6,78-дюймовим дисплеєм LTPO AMOLED, що підтримує роздільну здатність 2400 × 1080 пікселів (Full HD+), частоту оновлення 144 Гц і пікову яскравість 2500.

Для захисту від механічних пошкоджень екрана використовується скло Corning Gorilla Glass Victus 2. Пристрій відповідає стандарту IP68, що означає його здатність витримувати занурення у воду на глибину до 1,5 метра протягом 30 хвилин.

Смартфон Zenfone 11 Ultra (фото: Asus)

У верхній частині дисплея розташований отвір для фронтальної 32-мегапіксельної камери (f/2.5), в той час як на тильній стороні корпусу розміщується потрійна основна камера.

Вона включає в себе 50-мегапіксельний сенсор Sony IMX890 (f/1.9) з 6-осьовим механічним стабілізатором Gimbal Stabilizer 3.0, 13-мегапіксельну ширококутну камеру з кутом огляду 120º і 32-мегапіксельний об'єктив з трикратним оптичним зумом та оптичною стабілізацією зображення.

Корпус має вологозахист IP68 (фото: Asus)

Камера здатна знімати відео у форматах 8K (до 24 кадрів за секунду), 4K (до 60 кадрів за секунду), 1080p (до 240 кадрів за секунду) або 720p (до 480 кадрів за секунду).

Zenfone 11 Ultra оснащений потужним мікропроцесором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, що включає одне ядро Cortex-X4 з частотою до 3,3 ГГц, три ядра Cortex-A720 з частотою до 3,2 ГГц, два ядра Cortex-A720 з частотою до 3,0 ГГц та два ядра Cortex-A520 з частотою до 2,3 ГГц.

Одна з функцій камери здатна знімати до 480 кадрів за секунду (фото: Asus)

Графічний прискорювач Adreno 750 відповідає за обробку графіки. Пристрій пропонується у версіях з 12 Гбайт ОЗУ та 256 Гбайт флеш-пам'яті або 16 Гбайт ОЗУ та 512 Гбайт ПЗУ.

Zenfone 11 Ultra підтримує бездротові комунікації Wi-Fi 7 та Bluetooth 5.4, а також оснащений 3,5-міліметровим роз'ємом для підключення навушників.

Смартфон пропонується у чотирьох кольорових варіантах (фото: Asus)

Для автономної роботи використовується акумуляторна батарея на 5 500 мА/год, що підтримує провідну зарядку потужністю до 65 Вт, бездротову зарядку до 15 Вт і провідну зворотну зарядку до 10 Вт. Для заряджання використовується роз'єм USB Type-C.

Zenfone 11 Ultra також підтримує різні функції на основі штучного інтелекту, включаючи обробку фотографій та відео, відстеження осіб під час зйомки, розпізнавання аудіо та шумозаглушення. В якості операційної системи використовується Android 14.



Смартфон підтримує різні функції на основі ІІ (фото: Asus)

Інші характеристики та ціна

Габарити Zenfone 11 Ultra становлять 163,8×76,8×8,9 мм, а вага - 224 грами. Смартфон пропонується у чотирьох колірних варіантах: Skyline Blue, Eternal Black, Misty Grey та Desert Sand.

Ціна за версію з 12 Гбайт ОЗУ та 256 Гбайт флеш-пам'яті складає 999 євро (42 370 гривень), а за варіант з 16 Гбайт ОЗУ та 512 Гбайт ПЗУ - 1 099 євро (46 650 гривень). У США ціна починається від 899 доларів (35 тисяч гривень).